Vladica Stanković, čuveni hvatač zmija i stršljena sa juga Srbije, i ovog leta pomogao je mnogima čim bi usledio panični poziv za pomoć. Međutim, ono što sve posebno zastrašuje i brine je gde se sve opasni insekti u kući mogu zavući.

Tako je, u jednoj od poslednjih akcija, Vladica našao pravo leglo stršljena tik iznad prozora sobe. On je u zaštitnom odelu razlupao taj deo zida, a ovaj opasan insekt odjednom se razleteo svuda.

On je nedavno otkrio kada i gde se stršljenovi najčešće pojavljuju, kako izgleda njihov "lov", ali i zašto je važno da znamo kako da se ponašamo kada se nađemo u njihovoj blizini.

- Kraj jula, avgust, septembar, to su neki meseci kao su oni najrasprostranjeniji. Tada već formiraju legla i nastavljaju da jačaju, a tome im doprinose visoke temperature - započeo je Vladica.

Kako stršljenovi formiraju legla?

On objašnjava da stršljenovi svoje leglo svakodnevno grade i da je iz dana u dan ono sve masovnije.

- Matica polaže svoje larve, to su mladi stršljenovi koji izlaze. U tom trenutku kada ih polaže, kad počinje da formira leglo, ona je u tom trenutku i radilica i matica. Potom, kada se izlegnu mladi stršljenovi oni preuzimaju ulogu radilice. Uglavnom su sve ženke u leglu, ali ima i nekoliko trutova koji oplođuju maticu. Hrane se nektarom i raznoraznim sitnim insektima i pčelama i to se dešava u krugu od dva i po kilometra. Što je više hrane i nektara i što je viša temperatura, oni su sve jači i jači - objašnjava Vladica.

Kako je rekao, legla su u ovom perodu velika zbog visokih temepratura, a formira ih čak 400 do 1.000 jedinki.

- Imaju svoje izviđače, ako se ništa se ne dešava odnosno ako nisu u opasnosti, neće ugroziti. Međutim, čim osete da su ugroženi i da se nešto drugačije dešava, onda dolazi do ujeda - dodaje Vladica.

Ako već dođe do uboda odmah treba reagovati, a Vladica u razgovoru za naš portal otkriva niz dragocenih saveta.

- Kada se desi ujed, stršljen oslobađa feromon. Taj feromon daje miris svim ostalima i zato se sjate i naprave se svi ujedini na jednom mestu. Nakon uboda ljudi treba da uzmu lek protiv alergije i da ga odmah sažvaću da bi on brže reagovao, potom da se prevezu do prve zdravstvene ustanove.