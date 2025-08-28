Slušaj vest

Na TikToku se pojavio snimak s jednog švajcarskog veselja koji je odmah izazvao lavinu komentara na Balkanu. Dok kod nas svadbe i proslave podrazumevaju muziku do daske, pune podijume i ludilo do zore, Švajcarci imaju sasvim drugačiji recept za zabavu.

Na videu se vidi pun šator ljudi, na stolovima hrane i pića na pretek, a u pozadini svira njihova tradicionalna muzika.

Međutim, gotovo svi sede. Tek poneko pomeri glavu u ritmu ili tapše, a atmosfera više liči na mirno okupljanje nego na slavlje.

Komentari su, naravno, odmah krenuli da se nižu:

"Kod nas skoro ovako samo na sahranama."

"Gospođa u braon džemperu se baš opustila."

"Puni stolovi hrane i pića. Naravno, svako doneo za sebe tanjir hrane i jedno piće."

"Smanjite malo euforiju, ovo je baš izmaklo kontroli."

"Zato oni imaju para - kad Balkanac slavi, sve potroši."

"Isto kao i Nemci, kako li se oni uopšte zabavljaju ovako? Kao u staračkom domu."

"Joj, pogodila me pesma."

"Ko je umro?"

Dok jedni komentarišu da je ovakav stil proslava "dosadan" i "hladan", drugi primećuju da u tome zapravo ima logike - nema trošenja para na muziku, dekoraciju, hranu i sve ostalo, a i sledećeg dana svi su odmorni.

Pogledajte snimak sa švajcarskog veselja:

 Kurir.rs/Mondo/TikTok

Ne propustiteDruštvoBELGIJANCI POTEGLI ČAK DO LESKOVCA, POZVANI NA SRPSKU SVADBU! Obreli se na jugu i za venčanje u crkvi samo viču "fantastik"! A u restoranu - potpuni šok
svadba-srpska-svadba-svatovi-mlada-mladenci.jpg
HrvatskaSNIMAK SA SVADBE KOJI JE IZAZVAO NEVERICU! Pogledajte šta je mlada uradila pred gostima, to NIKO nije očekivao - "Ovo još nisam video, CIRKUS" (VIDEO)
mlada svadba hrvatska.JPG
Ludi svetMlada u Hrvatskoj se sa balkona sajlom spustila kod mladoženje: Ljudi ne veruju šta vide, a mreže gore (Video)
Mlada se sajlom spušta s balkona na svadbi u Hrvatskoj
Ludi svetSvadba od 100.000 evra kod Obrenovca šokirala prolaznike: Gosti igrali u kamionu - "Ovo samo Srbi mogu"
Gosti idu na svadbu kamionom
ŽenaDobro nije završio kao kazan: Srbi šokirani snimkom sa svadbe, dok gosti sitnu vezu kolo, jedan gost je privukao svu pažnju
Robot Bamblbi igra kolo na svadbi (2).jpg