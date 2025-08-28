Slušaj vest

Na TikToku se pojavio snimak s jednog švajcarskog veselja koji je odmah izazvao lavinu komentara na Balkanu. Dok kod nas svadbe i proslave podrazumevaju muziku do daske, pune podijume i ludilo do zore, Švajcarci imaju sasvim drugačiji recept za zabavu.

Na videu se vidi pun šator ljudi, na stolovima hrane i pića na pretek, a u pozadini svira njihova tradicionalna muzika.

Međutim, gotovo svi sede. Tek poneko pomeri glavu u ritmu ili tapše, a atmosfera više liči na mirno okupljanje nego na slavlje.

Komentari su, naravno, odmah krenuli da se nižu:

"Kod nas skoro ovako samo na sahranama."

"Gospođa u braon džemperu se baš opustila."

"Puni stolovi hrane i pića. Naravno, svako doneo za sebe tanjir hrane i jedno piće."

"Smanjite malo euforiju, ovo je baš izmaklo kontroli."

"Zato oni imaju para - kad Balkanac slavi, sve potroši."

"Isto kao i Nemci, kako li se oni uopšte zabavljaju ovako? Kao u staračkom domu."

"Joj, pogodila me pesma."

"Ko je umro?"

Dok jedni komentarišu da je ovakav stil proslava "dosadan" i "hladan", drugi primećuju da u tome zapravo ima logike - nema trošenja para na muziku, dekoraciju, hranu i sve ostalo, a i sledećeg dana svi su odmorni.