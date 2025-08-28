Slušaj vest

Ta usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter. Zahtev je moguće podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje a novu vozačka dozvola se dobija na kućnu adresu.

"Ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena“, rekao je direktor Кancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

Dodao je da je od uvođenja elektronske usluge Zamena vozačke dozvole, 2021. godine do avgusta ove godine podneto više od 30.000 zahteva za zamenu vozačke dozvole.