U eri u kojoj gotovo svaki gest, izraz i osećanje imaju svoj digitalni pandan, mnoge korisnike iznenađuje činjenica da emodži sa tri prsta na srpski način – palac, kažiprst i srednji prst podignuti, dok su domali i mali sklopljeni – i dalje ne postoji. Da bismo saznali zašto, obratili smo se jednom od najpoznatijih veštačkih inteligencija – ChatGPT-u.

Na naše pitanje, ChatGPT je objasnio da Unicode standard, međunarodni sistem koji određuje koji će simboli biti uvršteni u emodžije, vodi računa da simboli budu globalno prepoznatljivi i kulturno neutralni. "Tri prsta" su, kako kaže AI, poseban kulturno-nacionalni gest, vezan pretežno za Srbiju, pa zato nije uključena u zvanične setove emodžija.

- Unicode se trudi da emodžiji budu univerzalni, da predstavljaju simbole koji se koriste širom sveta - pojašnjava ChatGPT.

Tako postoje emodžiji poput dva prsta, I love you ili čak poznati italijanski gest, ali gestovi specifični za jednu kulturu prolaze vrlo rigorozan proces predlaganja i odobravanja.

Na pitanje zašto, s druge strane, postoje emodžiji poput trudnog muškarca sa narandžastom kosom, AI je odgovorio da Unicode kombinuje sve moguće varijante – pol, rasa, boja kose – čak i kada kombinacija deluje nelogično.

- Unicode pravi kombinatoriku svih opcija – pol × rasa × kosa × gest – tako da nastanu i, na prvi pogled, apsurdne kombinacije poput trudnog muškarca - kaže AI.

Podignuta tri prsta Foto: AP

Ukratko, dok Unicode „umnožava“ emodžije koji predstavljaju ljude, gestovi se uvode pojedinačno i moraju da ispune kriterijume globalnog prepoznavanja i kulturne neutralnosti. Zato je "logičnije" da postoji trudni muškarac sa narandžastom kosom nego emodži sa tri prsta, iako nam se upravo ova druga opcija čini prirodnijom i relevantnijom u svakodnevnoj komunikaciji.