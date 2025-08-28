Slušaj vest

Građani naselja Aerodroma u Kragujevcu juče su doživeli pravo iznenađenje – ispred zdravstvene stanice dočekali su ih lekari i nutricionisti sa svežim voćem, prirodnim sokovima i savetima o pravilnoj ishrani i rehidrataciji, dok su medicinski timovi obavljali preventivne preglede na otvorenom pod geslom "Zdravlje na dar!"

Ova jedinstvena akcija, koju je pokrenuo Dom zdravlja Kragujevac u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, čini Kragujevac prvim gradom u Srbiji gde građani mogu da dobiju osveženje, edukaciju i pregled – na jednom mestu i potpuno besplatno.

Najviše pažnje posvećeno je deci, starijima i hroničnim bolesnicima, grupama koje su najosetljivije na visoke temperature i nagle promene vremena pred miholjsko leto. Uz to, deljene su i edukativne brošure o ishrani i očuvanju zdravlja.

dr Slavica Lončar Foto: Privatna Arhiva

- Hidratacija i pravilan unos tečnosti predstavljaju osnovu očuvanja zdravlja tokom toplih dana i naglih temperaturnih promena koje su svakodnevne. Takve oscilacije najteže podnose hronični bolesnici, posebno pacijenti sa srčanim oboljenjima, jer dodatno opterećuju organizam i mogu izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja. Zato je od presudnog značaja da građani usvoje zdrave navike – dovoljan unos tečnosti, redovnu fizičku aktivnost i uravnoteženu ishranu bogatu voćem i povrćem. Edukacija i preventiva nisu samo savet, već način da unapredimo kvalitet života i sačuvamo zdravlje - poručila je dr Slavica Lončar, zamenik direktora Doma zdravlja Kragujevac.

Građani mogu da dobiju osveženje, edukaciju i pregled Foto: Privatna Arhiva

Savremena zdravstvena zaštita počiva na prevenciji, edukaciji i humanosti – vrednostima koje Dom zdravlja Kragujevac prepoznaje i dosledno sprovodi kao svoj osnovni princip, istakla je dr Slavica Lončar.