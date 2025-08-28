Slušaj vest

Stanje elementarne nepogode proglašeno u gradovima: Prokuplje, Kruševac, Čačak, Kragujevac, Bor i Vranje i u opštinama: Bojnik, Lebane, Ivanjica, Aleksinac, Rača, Knić, Žitorađa, Blace, Kuršumlija, Golubac, Mionica, Doljevac i Knjaževac, navodi se u saopštenju.

Vlada je prethodno, na sednici u julu, proglasila elementarnu nepogodu u pet gradova i 11 opština.

Članovi Vlade dali su saglasnost i da se uspostavi saradnja između Gradske opštine Surčin u Beogradu i Oštine Bileća u Republici Srpskoj u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Saradnja se ogleda naročito u razmeni informacija, znanja, iskustava i stručnjaka, učešću na konferencijama, seminarima i drugim događajima u organizaciji obe strane, kao i učestvovanju u evropskim projektima i pružanju podrške i pomoći koje su od obostranog interesa i u uspostavljanju uzajamnih kontakata u oblastima turizma, privrede, obrazovanja, kulture i sporta.

Kurir.rs/Beta

