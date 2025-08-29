Slušaj vest

Posle sunčanog petka i temperature od 39 stepeni, u Srbiji već od sutra sledi nagla promena vremena, pad temperature od 10 do 12 stepeni i jesenje vreme.

RHMZ izdao je za danas upozorenje na visoke temperature, a na snazi je i upozorenje na ekstremne uslove za širenje požara na otvorenom u košavskom području.

- Meteorološki parametri - visoka temperatura, nedostatak padavina i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine, širom košavskog područja (Vojvodina, Podunavlje i Pomoravlje) formiraće veoma povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru - navodi RHMZ.

Izdato je upozorenje i za subotu i nedelju, i to na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad.

Ivan Ristić rekao je za Kurir da će danas biti topao dan s maksimalnim temperaturama i do 38 stepeni, a ponegde čak i 39.

Ivan Ristić o vremenskoj prognozi Foto: Kurir Televizija

- Naoblačenje dolazi u subotu ujutru, prvo će zahvatiti zapad i sever Srbije. Sa oblacima dolazi puno kiše, ima uslova za grmljavinu, a što se tiče lokalnih nepogoda, moraćemo da sačekamo samu subotu, kad će RHMZ da najavi sat-dva pre oluje koji su to regionu koji će biti zahvaćeni.

Dodao je da nema najave za superćelijsku oluju:

- U ponedeljak i utorak ponovo toplije i pretežno sunčano, temperatura će ponovo preći 30 stepeni. Jače naoblačanje stiže u utorak predveče i u sredu, ponovo sa uslovima za kišu i pljuskove.