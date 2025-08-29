Jana je pozvala prvog majstora sa oglasa, ali se žestoko pokajala

Pre nego što budete dobri ljudi i pustite golubove da mirno prave gnezda na vašoj terasi - dobro razmislite. Jer, ako se jednog dana odlučite da sve to očistite, moglo bi da vas košta papreno!

Baš kao što je koštalo Janu iz Beograda, koja je za čišćenje svoje terase izdvojila čak 30.000 dinara - a na kraju, terasa čak nije bila očišćena kako treba.

Majstor je Jani naplatio čak 30.000 dinara za čišćenje obične terase Foto: Tiktok printscreen/hun_jana

- Nisam više znala šta ću, pa mi je najlakše bilo da pozovem prvi broj koji sam našla na internetu. Ali, sada kada malo bolje pogledam ovo, duša mi boli što sam dala 30.000 dinara za moj kvadrat terase - započela je priču korisnica Tik toka "hun_jana".

Majstor, dodaje Jana, nije doneo nikakvu specijalnu opremu - već je koristio sve što je našao u njenoj kući. "Čistio je mojom krpom, uzeo moj lavor, popeo se na moje merdevine… Ako sam ti već platila 30.000 dinara, mogao si bar da doneseš svoju krpu - dodaje razočarano.

Jedina dobra stvar je što joj je postavio mrežu kako ptice više ne bi ulazile.

- Očekivala sam da mogu da jedem sa poda kada on završi. A on - malte ne je celu terasu samo očistio metlom.

Na kraju svoje ispovesti, Jana šalje jasnu poruku svima koji razmišljaju o angažovanju "stručnjaka".

- Ne budite glupi kao ja. Za tih 30.000 možete sve sami da uradite. Ah, šta sam sve mogla da kupim.

Inače, kako je Kurir pisao, satnica za čišćenje i spremanje kuće, stana ili poslovnih prostora u Srbiji zavisno od grada košta od 500 do čak 1.00 dinara. Iako je iznos po satu, po mišljenju mnogih građana, papren oni koji bi i da iskeširaju taj novac ne mogu da nađu osobu koja se time bavi ili čekaju i po nekoliko dana.

U poslednje vreme u većim gradovima zbog manjka slobodnog vremena mnogi građani su primorani da za čišćenje angažuju spremačice. O ovom problemu i listi čekanja za čišćenje pokrenula se polemika na društvenoj mreži X gde su se ljudi ujedno požalili i na cene u gradovima širom Srbije.

- Nema šanse naći spremačicu; sve su zauzete, 600 dinara je cena po satu spremanja u Subotici - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- 700 u Kosjeriću, ostala mi 10 sati u maminom stanu juče i nije sve završila pa će i danas. Možda da sam malo dodala i kupila nekog robota - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

Cene čišćenja u gradovima

Kosjerić 700

Beograd 800-1.000

Novi Sad 8800-1.000

Leskovac 500-700

Vlasotince 500-600

Subotica 600

Jagodina 600

Niš 600-800

- Beograd od 800 do 1.000. Deset sati čuvanja dva deteta 14.000. Skuplji sat od rada hirurga...

Novosađani su napisali da čišćenje po satu u ovom gradu košta 1.000 dinara i opet mnogi ne uspevaju da nađu osobu koja će zaista raditi za taj novac.