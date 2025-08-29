Slušaj vest

Srbin D.I. (32) iz Valjeva preminuo je na Mikonosu. Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije, a njegov prijatelj i partner je pratioce obavestio šta se dogodilo:

- Oko moje, moje sve na svetu. Nadam se da osećaš moju ljubav i čuješ šta sve mislim, govorim i ovo sad pišem. Jako je teško. Želim da znaš da sam te voleo najviše, volim i dalje, zauvek. Dragi prijatelji naš D. I je premunu 27. avgusta. 2025 godine. Volim te ljubavi najviše - navedeno je u storiju poznatog frizera.

Foto: Shutterstock, Instagram

Prijatelji se uveliko opraštaju na društvenim mrežama od preminulog. Kako saznajemo, mladić je rodom iz Valjeva i na letovanje je otišao sa svojim prijateljima.

- Svi smo u šoku. Ovo niko nije očekivao. Otišao je srećan na letovanje. Ne znam šta se dogodiolo. Nije se žalio da ima neke zdravstvene probleme. Bio je jako lep i dobar dečko. Voleo je družene i provod. Završio je vojnu obuku. Išao je sa mnom u Osnovnu školu u Valjevu. Datum i vreme sahrane još uvek nisu poznati. Ceo grad priča o tome. Svi čekamo da čujemo šta je pravi razlog, verujemo da će obdukcija da pokaže pravi uzrok smrti - priča Darkov drug koji nam je javio infomaciju.