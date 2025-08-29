Slušaj vest

Prava drama odigrala se u popularnom grčkom letovalištu Nea Vrasna kada se izgubio petogodišnji dečak Luka.

Detetu je pomoć pružila policija, a jedna Marija je to objavila na Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Dečak Luka, 5 godina, koji se izgubio, nalazi se sa policijom kod Life bara, Nea Vrasna - napisala je ona u grupi.

Dete je brzo pronađeno i policajci su vodili računa o njemu Foto: Shutterstock

Objava o nestanku brzo se proširila društvenim mrežama. I dok su neki reagovali sa nevericom, drugi su "osuli paljbu" po roditeljima.

- Da li sam ja to dobro pročitao? Roditelji na moru izgubili dete od 5 godina? - zapitao se jedan član grupe, dok je drugi dodao:

- Danas je izgleda postalo normalno izgubiti dete. Manje telefona, više pažnje deci i ne bi dolazilo do ovoga.

- Kako nas naši roditelji nikada nisu gubili iz vida? A bile su gužve, deca su se još više igrala zajedno, pa opet - uvek smo bili pod nadzorom.

Dovoljan je sekund nepažnje da se dete izgubi Foto: Shutterstock

Ipak, nisu svi delili ovo mišljenje. Mnogi su isticali da deca lako odlutaju i apelovali na smirenost i razumevanje:

- Boze koliko osuda za roditelje i zabrinutih pitanja kako su izgubili dete... Ono je na sigurnom, a verujem da će policija uspeti da pronađe roditelje. Verovatno ga traže i unezvereni su, ali još nisu prijavili. Kako to da je većina vas uvek spremna na osudu?! Sve neki savršeni roditelji! Naravno da treba uvek biti na oprezu, ali desi se i - šta sad?! Najvažnije je da je dete na bezbednom - napisala je jedna članica grupe.

Na kraju se javila i žena koja je najverovatnije majka dečaka i kratko poručila: