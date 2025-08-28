Asistent vas savetuje koji vam kroj odgovara, koja boja

Slušaj vest

U Srbiji je sve popularnija usluga angažovanja personalnih šoping asistenata - stručnjaka koji pomažu u izboru garderobe! Oni vas nekoliko sati prate, određuju koji model i boja vam odgovara, a to zadovoljstvo vas u proseku košta oko 150 evra!

Na društvenim mrežama se sve češće mogu naći oglasi i objave u kojima, najčešće mlade devojke, nude usluge savetovanja pri kupovini. Jedna od njih je na Tiktoku i objasnila kako izgleda njen dan kad je klijent angažuje.

Personalni asistent pre šopinga porazgovara sa klijentom Foto: Profimedia

- Pre samih konsultacija dolazim sat vremena ranije u tržni centar kako bih pogledala kakav je izbor odevnih komada, iako sam nekoliko dana ranije isto to učinila, ali volim da se što bolje pripremim. Na samim konsultacijama prelazimo teoriju koju sam pripremila. Klijent dobija svoju paletu boja (boje koje mu se najviše slažu uz ten i kosu) i celokupnu analizu tipa građe, a onda potom i predloge krojeva i modela. U prezentaciji se nalazi i dosta autfita koji će u budućnosti značiti kao inspiracija za lakši odabir komada koji su baš za nju - objašnjava ona u snimku.

Nakon teorije, u kojoj su, kako kaže, obradile i "greške koje bi bilo poželjno izbegavati", odlazi se u šoping.

Asistent klijenta pripremi i za samostalnu kupovinu u budućnosti Foto: Profimedia

- Biram autfite iz njene palete boja i krojeve koji su baš za njenu građu. Odlazimo u kabinu gde klijent isprobava i iznosi svoje mišljenje - kaže ona i dodaje da joj se vrlo često dešava da joj klijenti kažu da nisu znali da im neka boja lepo stoji.

- Nakon tri sata rada klijent je spreman za samostalni šoping u budućnosti, a ja sam tu za sve nedoumice - objasnila je ova lična asistentkinja.

Paketi koji se nude su različiti, ali je cena za tri sata oko 150 evra.

- U ovu vrstu usluge spada kolor analiza, analiza oblika tela i zajednički šoping od tri sata. Fokusiramo se na boje i modele koji su baš za tebe - odgovorila nam je jedna devojka s kojom smo kontaktirali.

Ovaj trend, odavno prisutan u svetskim metropolama, sve češći je i među domaćim kupcima.

Međutim, iako zvuči glamurozno da vas neko prati kroz šoping centre, govori vam da li vam bolje stoji kraljevsko ili tirkizno plava, savetuje koje pantalone idu uz koju majicu, postavlja se pitanje - da li nam je to zaista potrebno?

Šta radi pesonalni asistent za šoping

Određuje koji ste tip građe i koji vam stil odgovara

Utvrđuje boje koje najbolje pristaju tenu, kosi i očima klijenta

Daje predloga za kombinovanje odevnih predmeta i kreiranje autfita

Osposobljava klijenta da ubuduće samostalno kupuje

Odlazi s vama u šoping

Psihoterapeut Marija Milenković kaže za Kurir da su ljudi postali toliko otuđeni i nesrećni u sopstvenoj koži, posebno oni koji imaju novca, da više ne znaju šta bi sa sobom radili.

Preterano obraćanje pažnje na fizički izgled govori o neprihvatanju sebe, kaže Marija Milenković Foto: Kurir Televizija

- Napravljen je veliki jaz između bogatih i siromašnih, a čest je slučaj da se bogati nisu obogatili napornim radom i nekim kvalitetima, već su imali drugi, lakši put, pa im je valjda lakše i da troše novac. Oni više ne umeju da budu sami sa sobom, ne znaju šta bi radili jedni sa drugima i na šta bi trošili novac - kaže Milenkovićeva.

Nažalost, naći će se i oni koji će štedeti da bi ovu uslugu mogli da priušte.