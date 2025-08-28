Slušaj vest

Automobili su izuzetno popularni u našoj zemlji, iako kupujemo srcem, najpre bi morali da uključimo i razum. Kako prepoznati kvalitetan auto i odstraniti sve nedoumice pri kupovini polovnjaka, bila je tema u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Gosti koji su otkrili na koji način je najbolje tražiti automobil bili su Iva Živković, auto-moto influenser i Čedomir Brkić, automobilista.

1/5 Vidi galeriju POLOVNJACI KOJE SRBI NAJVIŠE KUPUJU POSKUPELI OD 500 DO 1.500 EVRA! Eksperti najavljuju nove cene automobila, OVO SU DOBRE VESTI! Foto: Sasomange

Živković je pričala o padu popularnosti dizelaša, kao i to da li se njihovoj eri bliži kraj:

Dizeli idu u prošlost?

- Apsolutno da, iako je u Srbiji nešto drugačija priča jer mi i dalje uvozimo iz Evrope dizel automobile. Sve što Evropa ne želi da prihvati, mi prihvatamo u Srbiji. Međutim, priča se da će se u narednom periodu pooštriti zakon, a ljudi koji danas kupuju dizel automobili bi trebalo da razmisle da li je to pametno jer se bliži budućnost gde se takvi automobili neće voziti, pa će im i brzo padati cena.

Brkić se nadovezao na temu, pa istakao:

Kako prepoznati kvalitetan auto i odstraniti sve nedoumice pri kupovini polovnjaka, bila je tema u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Izvor: Kurir televizija

- Ovde su stvari podeljene, novi dizel automobili imaju značajan pad prodaje. Međutim, polovni dizel automobili i dalje drže cenu i prodaju se, popravljaju i održavaju. Prvo, mi smo odrasli na takvim automobilima, kvalitet tog automobila uz broj pređenih kilometara, ali i nekadašnja ekonomičnost takvih automobila je upravo doprinela da budemo tako vaspitani i odgajani. Došli smo do toga da te automobile popravljamo dok se potpuno ne raspadnu. Postoji doza poverenja u te automobile, a verovatno jer su kao deca gledali da to zaista dobro funkcioniše.

Živković je sveobuhvatno pričala o kupovini polovnih automobila, s obzirom na to da se kod nas ekstremno prodaju takvi:

- Prvenstveno, trebalo bi povesti majstora pri kupovini automobila i on može da izvrši detaljniju proveru vozila. Što se tiče falš papira, dokumentaciju bi trebalo proveriti blagovremeno i tako utvrditi da li su svi papiri tačni koje nudi prodavac. Tek tada se možete prepustiti daljoj kupovini i vašim kriterijumima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

SAVETI ZA AUTOMOBIL PRE POLASKA NA MORE: