Dragan Šibalić, biciklista i ekstremni sportista iz Kraljeva, neumorno prati svoje snove na dva točka. Sa preko 70.000 pređenih kilometara širom sveta, ovaj strastveni istraživač nastavlja da pomera granice mogućeg i izazove koje malo ko može da zamisli.

- Otkad sam otkrio za šta sam rođen i predodređen, od 2012. godine krenula su putovanja po svetu. Za sebe imam bezbroj putovanja, 41 zemlju sam posetio - rekao je Šibalić.

Između mnogih avantura, izdvaja dva najveća putovanja - biciklom od Srbije do Tokija i nedavno do Monte Everesta.

Dragan Šibalić je opisao teškoće sa kojima se suočio tokom bicikliranja kroz Kinu.

- Kina mi je sada na ovom putovanju bila najteža. Vozio sam na 4.000 metara nadmorske visine po snegu i ledu, temperature su bile i po minus 20 stepeni. Šator je bio zaleđen, a voda i hrana takođe. Sad kad se prisetim svega toga, ne znam ni sam kako sam preživeo - ispričao je Šibalić i dodao:

- Nosim teret od 60-70 kilograma - garderoba, obuća, kamp oprema, hrana, voda. Mislim da nije bitna fizička snaga, čovek treba da je mentalno jak. Na prvu kišu, sneg ili jako sunce, psihički slab čovek odustane.

Japan i Iran su mu omiljene destinacije. Dve najlepše zemlje koje je posetio.

- Iran zbog ljudi, Japan takođe zbog ljudi, ali i zbog prirodnih lepota.

Šibalić je podelio zanimljivo iskustvo iz Avganistana sa talibanima.

- Pre nego što sam došao u tu zemlju, naslušao sam se raznih priča. Međutim, stvarnost je bila sasvim drugačija. Gde god sam se pojavio, ljudi su me zvali da nešto pojedem, popijem, da odmorim. Čak sam i prespavao u njihovoj vojnoj bazi i nisu imali nikakvih problema. Čuvali su me kao da sam predsednik države!

Jedno od najvećih dostignuća Dragana Šibalića je osvajanje Mont Everesta.

- Stigao sam do prvog baznog kampa na pet i po hiljada metara. Do samog vrha je izuzetno skupo, trebalo je nekih 50.000 evra. Nisam uspeo da prikupim ta finansijska sredstva.

Šibalić svaki put donosi suvenire sa svojih putovanja, noseći sa sobom deo sveta koji je osvojio.