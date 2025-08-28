Slušaj vest

Važno obaveštenje stiglo je danas Srbima koji se trenutno nalaze u Grčkoj, a nakon što su u mestima u blizini Parge i Preveze izbili požari, dok su stanovnicima već masovno poslate poruke da budu u pripravnosti.

"Važno obaveštenje! Izbili su požari u blizini Parge i Preveze u mestima Vuvupotamos, Aidoni i Klisura. U 15 časova po lokalnom vremenu su poslate poruke sa broja 112 da ljudi budu u pripravnosti.

Ukoliko se nalazite u ovom delu Grčke, neka vam telefoni budu u blizini i pratite detaljno uputstva.

Nadam se da će se požari ugasiti ili staviti pod kontrolu.

Pozdrav iz Atine", piše u obaveštenju koje je osvanulo danas na Fejsbuk stranici "Grčka info".