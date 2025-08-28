Izbili su požari u blizini Parge i Preveze u mestima Vuvupotamos, Aidoni i Klisura
SRBI U GRČKOJ DOBILI UPOZORENJE! Ukoliko ste u OVOM delu zemlje, neka vam telefoni budu u blizini i pratite uputstva
Važno obaveštenje stiglo je danas Srbima koji se trenutno nalaze u Grčkoj, a nakon što su u mestima u blizini Parge i Preveze izbili požari, dok su stanovnicima već masovno poslate poruke da budu u pripravnosti.
"Važno obaveštenje! Izbili su požari u blizini Parge i Preveze u mestima Vuvupotamos, Aidoni i Klisura. U 15 časova po lokalnom vremenu su poslate poruke sa broja 112 da ljudi budu u pripravnosti.
Ukoliko se nalazite u ovom delu Grčke, neka vam telefoni budu u blizini i pratite detaljno uputstva.
Nadam se da će se požari ugasiti ili staviti pod kontrolu.
Pozdrav iz Atine", piše u obaveštenju koje je osvanulo danas na Fejsbuk stranici "Grčka info".
Kurir.rs/Telegraf
