Dečak Stefan iz sela Belanovce kod Leskovca, koji je živeo u teškim uslovima i čija je tužna sudbina rasplakala mnoge, po prvi put je, zajedno sa svojim dekom, otišao na more. 

Stefan sa dekom stoji pored kofera
Stefanu se ostvarila još jedna želja i zahvaljujući dobrim ljudima ide na letovanje Foto: Fejsbuk Printscreen

Podsetimo, Stefan je pre nekoliko meseci jednom potresnom rečenicom dirnuo srca mnogih koji su odmah poželeli da mu pomognu. Njegove suze nikoga nisu ostavile ravnodušnog.

- Meni su mama i tata umrli - kazao je dečak, a njegov deka je pokazao u kakvim uslovima žive i kako greju vodu da bi mogli da se okupaju u limenom koritu.

Živi sa dekom u kući u teškim uslovima Foto: Printscreen/ Instagram/markonikolić

Kako bi imali koji dinar deka je radio građevinu, a noću je čuvao vinograde.

Poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja objavio je potresnu priču prelepog dečaka i njegov život se neverovatnom brzinom promenio iz korena. Dobri ljudi su se udružili i dečaku je kupljena nova garderoba, hrana i sve što je neophodno za normalno odrastanje svakog deteta, a onda je počela i izgradnja novog doma, u čemu je i on sam učestvovao pomažući.

Početkom avgusta, on se sa dekom uselio u svoj novi dom od 80 kvadrata.

Stefijeva stara kuća u selu Belanovce kod Leskovca Foto: Privatna Arhiva

Taj srećni dečak sa osmehom jedva da je podsećao na onog tužbnog koji je pre samo nekoliko meseci pričao kako je tužan jer su mu roditelji preminuli.

Iako se deka trudio da mu obezbedi što bolje uslove, njih dvojica su živeli u jednoj staroj sobici, gde su grejali vodu na šporetu da bi se okupali u limenom koritu.

Stefijeva nova kuća Foto: Privatna Arhiva

Mali Stefi će sada, zahvaljujući dobrim ljudima, imati prilike da po prvi put vidi more.

On će prvi put osetiti miris talasa, pesak pod nogama i doživeti radost letovanja o kojoj je do sada samo slušao. I to sve zahvaljujući dobrim ljudima koji su dokaz da plemenitost, solidarnost i zajedništvo menjaju planetu.

Fotografiju Stefija i deke objavio je Marko Nikolić uz reči: "Ljubav će spasiti svet".

