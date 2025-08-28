Slušaj vest

Proteklih dana na adresu Bolnice "Sveti apostol Luka" iz Doboja stigao je mejl od gospodina Gorana Radomirovića iz Kruševca, koji se tokom ratnih dešavanja, kao mladi vojnik od 18 godina zadesio na području Bosanskog Broda gde je ranjen.

"Nakon prve pomoći koja mu je pružena u ambulanti u Vinskoj, hitno je prebačen u dobojsku bolnicu radi prostrelnih rana gde je podvrgnut operativnim zahvatima. Tada davne 1992. godine operatini zahvat su uspešno izveli doktor Čedomir Lekić, koji na žalost nije više među nama, te tada mladi lekar Predrag Lazić", kazali su iz ove zdravstvene ustanove.

Uvek želeo da upozna lekare

Dodaju da nakon kraćeg boravka u dobojskoj Bolnici pacijent je uspešno nastavio lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu (VMA).

Foto: bolnica Doboj

"Iako je uvek imao veliku želju da upozna lekare koji su mu tada spasili život, jednostavno životni put ga u našu Ustanovu dovodi tek 33. godine kasnije, gde se upoznao, sa sada već iskusnim doktorom Predragom Lazićem", ističu iz Bolnice.

Dodaju da prve reči koje je Radomirović rekao doktoru Laziću tokom susreta su bile: "Nadam se doktore da nisam zakasnio na kontrolu!", gde je lekar Lazić odgovorio:" Za kontrolu nikada nije kasno!"

"Tokom susreta doktor Lazić i gospodin Radomirović su evocirali uspomene iz tog ratnog perioda, prisetili se svih detalja, te na rastanku skupa zaključili, da naredna kontrola ne bude nakon 33 godine, nego dosta ranije uz neku čašu kvalitetnog vina", navodi se na sajtu ove ustanove.

Sledeća kontrola ranije

Dodaju da je Goran Radomirović porodičan čovek, gde su svi članovi njegove porodice uspešni akademski građani Srbije.

Foto: bolnica Doboj

"Zahvalio se svima koji su tada, tih ratnih dana radili u dobojskoj Bolnici, te poželeo sreću u radu radnicima koji danas rade u našoj Ustanovi, doktorima, medicinskim sestrama i tehničarima, uz obećanje da za sledeću kontrolu neće čekati 33 godine", kažu u svojoj obajavi iz ove zdravstvene ustanove

Dodaju da je ispred Humanitarne organizacije "Graditelj mira" doktoru Laziću uručena i zahvalnica Za vanredan doprinos i postignute rezultate u spašavanju života vojnika i civila i neprikosnovenu dosljednost u sprovođenju Hipokratove zakletve.