Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je država isplatila prvi novac iz Alimentacionog fonda.

- Prosečna plata u decembru će biti 1.000 evra. U martu će biti oko 1020, 1030. Sredinom septembra ćemo izaći sa velikim stvarima. Danas smo imali prvu isplatu iz Alimentacionog fonda. Za majku, samohranu majku devetogodišnjeg dečaka, otac od prve godine od kada su se razveli nije plaćao alimentaciju i danas je naplaćena iz alimentacionog fonda. Prvi novac je dodeljen majci, sinu, dečaku, tako da je alimentacioni fond krenuo da radi i sad će to da se zahuktava. I mnogo sam srećan što je to nešto što je bila moja ideja. Evo sada se pokazalo da može da radi, da majke budu zadovoljnije, da majke budu srećnije - rekao je Vučić.

