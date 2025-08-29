Slušaj vest

Saobraćaj je tek relativno pojačan samo na autoputevima, gde su prisutnija vozila sa stranim tablicama.

U ostatku Srbije, magistralni i regionalni putevi su rasterećeniji.

Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.

Putnička vozila se na prelazu Batrovci, na izlazu zadržavaju 120 minuta, dok kamioni na izlazu, čekaju 300 minuta. Kamioni i na prelazu Sremska Rača, na izlazu, čekaju 300 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

