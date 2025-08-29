Društvo
Saobraćaj u Srbiji danas pojačan: Putnička vozila na Batrovcima čekaju 2 sata
Saobraćaj je tek relativno pojačan samo na autoputevima, gde su prisutnija vozila sa stranim tablicama.
U ostatku Srbije, magistralni i regionalni putevi su rasterećeniji.
Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.
Putnička vozila se na prelazu Batrovci, na izlazu zadržavaju 120 minuta, dok kamioni na izlazu, čekaju 300 minuta. Kamioni i na prelazu Sremska Rača, na izlazu, čekaju 300 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
