„Mamaaa, hoću ranac sa dinosaurusima! A pernicu sa tri sprata! I one flomastere što mirišu na voće!“ – Luka je već treći put tog jutra dolazio sa novim zahtevom. Njegova sestra Mila samo je zavrtela očima: „Ja hoću onaj dečiji pametni sat, znaš koji… i slušalice, bele!“



Sve za školu na jednom mestu

Ako ste roditelj školarca, znate da je avgust mesec kada spisak za školu postaje prava avantura – i često se čini da nikad nije kratak koliko treba. Zato smo sa decom prošlog vikenda otišli pravo u Mega Maxi, mesto gde je zaista moguće pronaći baš sve na jednom mestu.

Police su bile prepune školskog pribora poznatih brendova koje svi volimo i kojima verujemo – tu su bile omiljene Staedtler i Stabilo olovke koje lako prave razliku između dosadnih i zabavnih zadataka, BIC hemijske olovke za precizno pisanje, Giotto bojice koje žive u bojankama naših mališana, precizni Maped lenjiri i UHU lepak bez kojeg nijedan školski projekat ne može da prođe – Luka je odmah spakovao jedan u korpu uz komentar: „Za školske projekte, mama!“

Čak 1.900 artikala na sniženju

A ono što sve nas roditelje posebno raduje – sve te kvalitetne stvari bile su na sniženju, više od 1.900 artikala, i to od 15. avgusta do čak 14. septembra. Zaista imate vremena da bez žurbe i stresa opremite celu školsku torbu.

Tata je odmah ukazao na još jedan sjajan detalj: Moj Maxi continuity program. „Sakupljaš nalepnice za svaki račun od 3.000 dinara, i kad skupiš šest, čeka te popust do 50% na pažljivo odabrane proizvode“, objasnio je. To je idealno za sve nas koji volimo da pametno štedimo, a opet ne pravimo kompromis na kvalitetu.

Među posebnim artiklima koje možete kupiti sa popustom su i tehnički gedžeti koje deca obožavaju: pametni satovi kao što su XIAOMI Redmi Watch 5 Lite u crnoj ili zlatnoj boji, dečiji TCL Movetime pametni satovi u zabavnim ružičastim i plavim nijansama, kao i laptop ACER Aspire Lite, koji je savršen saputnik za školske zadatke i učenje. Ne smemo zaboraviti ni Philips slušalice i JBL Flip Essential 2 zvučnik, koji unose zabavu u svaki pauzu između lekcija.

Najbolja kupovina za školarce

Na kraju naše kupovine, korpa je bila prepuna – rančevi sa likovima koje deca vole, pernice pune šarenih bojica i markera, sveske za sve predmete, i, naravno, flomasteri što mirišu na jagodu. Tata je, kao malu tajnu, ubacio i JBL zvučnik „za dodatnu motivaciju dok se uči“.

Kad smo stigli kući, Luka je sa osmehom rekao: „Ovo je bila najbolja kupovina ikad!“ I zaista, bez trčanja po raznim radnjama, bez nervoze, uz odlične popuste i poklone, školska godina može da počne kako treba – sa Mega Maxi.