Raste broj zaraženih ovom groznicom! Virus uzima maha, oglasio se Batut: Evo gde je najviše inficiranih!
Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije do 24. avgusta registrovano je 27 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.
Slučajevi obolevanja su registrovani na teritoriji 11 okruga, i to: Južnobačkog (sedam slučajeva), Grada Beograda (sedam slučajeva), Južnobanatskog (tri slučaja), Srednjobanatskog okruga (dva slučaja), Moravičkog (dva slučaja), Pomoravskog (jedan slučaj), Podunavskog (jedan slučaj), Raškog (jedan slučaj), Braničevskog (jedan slučaj), Šumadijskog (jedan slučaj) i Zapadnobačkog (jedan slučaj) okruga.
Među obolelima dominiraju osobe muškog pola (15 slučajeva). Prosečna starost obolelih je 66 godina.
U sezoni nadzora 2025. godine, do 20. avgusta u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji i Albaniji.
Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.
Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.
U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:
- Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.
- Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.
- Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
- Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca - u sumrak i u zoru.
- Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
- Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
- Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.
- Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.
- Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.
- U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.
- U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.