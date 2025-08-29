Slušaj vest

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije do 24. avgusta registrovano je 27 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Najviše obolelih na teritoriji južnobačkog okruga i Grada Beograda Foto: Shutterstock

Slučajevi obolevanja su registrovani na teritoriji 11 okruga, i to: Južnobačkog (sedam slučajeva), Grada Beograda (sedam slučajeva), Južnobanatskog (tri slučaja), Srednjobanatskog okruga (dva slučaja), Moravičkog (dva slučaja), Pomoravskog (jedan slučaj), Podunavskog (jedan slučaj), Raškog (jedan slučaj), Braničevskog (jedan slučaj), Šumadijskog (jedan slučaj) i Zapadnobačkog (jedan slučaj) okruga.

Među obolelima dominiraju osobe muškog pola (15 slučajeva). Prosečna starost obolelih je 66 godina.

Batut je saopštio da među obolelima dominiraju osobe muškog pola Foto: Printscreen

U sezoni nadzora 2025. godine, do 20. avgusta u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji i Albaniji.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.

Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

Prvi pacijenti u bolnicama u Srbiji zaraženi virusom Zapadnog Nila kojeg prenose komarci Foto: Shutterstock

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to: