Stiže vam kazna za prebrzu vožnju, ali vi niste ni bili za volanom. Ne, ovo nije greška, to je dogovor. Sve češće žene u Srbiji preuzimaju saobraćajne prekršaje svojih muževa i to sasvim svesno.

Čedomir Brkić Foto: Kurir Televizija

Zašto žene pristaju da budu "žrtveni jarci" u saobraćaju za Kurir televiziju objasnili su advokat Milan Popović, Čedomir Brkić, najtrofejniji automobilista, kao i doktor Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Primer jedne žene koja je preuzela odgovornost svog muža na sebe kaže da je njem muž prvo kažnjen zbog preticanjana punoj liniji, ali je on rekao da sam vozila ja, te su kazneni poeni dati njoj i njoj je oduzeta dozvola, a kaže da je sve bio dogovor:

- Naravno da sam pristala. Ja nisam zaposlena a mom suprugu posao zavisi od vozačke dozvole. Niko nije proveravao moj iskaz, svi su prosto poverovali da sam to bila ja - kaže ova žena za Kurir.

Brkić kaže da je obično čuo da majke zaštite svoje sinove i preuzmu njihove kazne, posebno u slučajevima gde drugoj osobi posao zavisi od posedovanja vozačke dozvole.

On dodaje da ova praksa postoji već desetak godina.

Vladimir Jevtić Foto: Kurir Televizija

Jevtić: Kasnije mogu nastati mnogo teže posledice

Jevtić kaže da je moguće izbeći kaznu jednom ili dva puta, ali onda dođe do opuštanja prekršajnika:

- U Srbiji godišnje pogine 514 ljudi. Kada je u pitanju samo kazna, tu ste prošli odlično, ali nekada se na tome ne završi. To nije moralno. Važno je u ovim situacijama to što ljudi smatraju ovo malim prekršajem, opuštaju se i kasnije nastaju teže posledice za sve - kaže Jevtić.

Jevtić naglašava da ukoliko je neko napravio prekršaj treba sam da preuzme posledice i krivicu.

Milan Popović Foto: Kurir Televizija

Popović: Kazna je do tri godine zatvora

Popović kaže da se u praksi dešava, ali zakon ne prihvata i ne dozvoljava ovakve slučajeve:

- U krivičnom pravu postoji princip lične odgovornosti, kao i u prekršajnom pravu. Može da odgovara smao onaj koji je počinio delo, veoma prosta logika. Nema svrhe kažnjavati jedno lice dok drugo lice nastavlja da radi ono što je radio videvši da ne dobija sankciju. Treba uticati na to lice da ne čini prekršaje - kaže Popović.

Advokat dalje objašnjava da postoje izuzeci u prekršajnom pravu, gde roditelji odgovaraju za postupke svog deteta mlađeg od 14 godina koje je ostavljeno bez nadzora.

Popović kaže da je ovde u pitanju krivično delo davanja lažnog iskaza, pa bi protiv ljudi bio pokrenut postupak, a da je za ovo delo predviđeno do 3 godina zatvora. Ipak, on kaže da su ovakvi slučajevi teško dokazivi.

