Ministasrtvo za brigu o porodici donelo prvo rešenje o isplati novca iz Alimentacionog fonda

Na osnovu aktuelnog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju započelo je sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

Ministarstvo je, naime, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju.

Fond sprečava ekonomsko nasilje nad porodicom Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Na ovaj način ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i ono što je najvažnije - ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina, i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručivši da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.