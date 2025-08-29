Doneto prvo rešenje o isplati novca iz alimentacionog fona! Žarić Kovačević: Ispravljamo nepravdu i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu!
Na osnovu aktuelnog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju započelo je sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.
Ministarstvo je, naime, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju.
- Na ovaj način ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i ono što je najvažnije - ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina, i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručivši da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.
- Sprečavamo ekonomsko nasilje i obezbeđujemo svakom detetu finansijsku zaštitu i stabilnost. U ovome se vidi snaga države koja vodi računa o svojim građanima i uvodi mere s ciljem obezbeđivanja svih neophodnih uslova za funkcionisanje porodica, naročito kvaliteta života dece koja jesu budućnost ove zemlje i naš najvredniji resurs - poručila je Žarić Kovačević.