Petorica maloletnih dečaka, uhvaćeno je na delu dok su krali automobile na beogradskoj opštini Zvezdara. Najmlađi od njih ima samo 12 godina, a postavlja se pitanje šta ovakvo ponašanje izaziva kod dece.

Više na ovu temu za Kurir televiziju rekla je Snežana Repac, psiholog.

"DECA MISLE DA IM ZAKON NIŠTA NE MOŽE" Šta decu vodi ka delikvenciji? Repac savetuje: Evo koji model vaspitavanja najbolje radi Izvor: Kurir televizija

- Faktori koji utiču na ponašanje dece nisu isključivo porodica, čak iako je porodica dobra može doći do ovakvih problema. Više faktora je udruženo a mi kao društvo treba mnogo da radimo na tome da se ovo prepozna na vreme, samo prevencijom se mogu regulisati ovakve pojave, ali se ne mogu baš otkloniti. Tom detetu se treba staviti do znanja da neko brine i da ga neko opaža kao osobu koja zaslužuje veću brigu i pažnju - kaže Repac.

Repac objašnjava da deca koja imaju osećaj neuspeha, iz porodica gde ima svađa, bolesti zavisnosti, nedostatak novca i niska kulturna i obrazovna pismenost, jer deca iz takvih porodica i ne znaju šta su norme.

- Mora da se vodi računa o tome kakav je kapacitet ličnosti tog deteta i podrška koja se daje. Ukoliko je dete intelektualno zrelije i emocionalno može da se reguliše, kada se reši tih nagomilanih frustracija i dođe se do višeg nivoa obrazovanja može se govoriti o tome da se dete resocijalizuje i nadoknadi ono što je propušteno u vaspitanju - kaže Repac.

Snežana Repac Foto: Kurir Televizija

"Krše zakon pod zabludom da im niko ništa ne može"

Ona dodaje da kako bi se ovo dogodilo dete treba da počne proces resocijalizacije što mlađe, a ključno je i da ne bude povezano sa osobama koje ovakvo ponašanja podržavaju.

- Kada se deca ne identifikuju sa roditeljskom figurom koja je prosperativna na neki način, dete će se identifikovati sa vršnjačkom grupom koja ima iskustva brze projekcije adrenalina i situacije u kojima se sve dobija sada i odmah. Krše se zakonski procesi pod zabludom da im zakon ne može ništa - kaže Repac.

Repac kaže da svakom detetu treba drugačija vrsta vaspitavanja, pa navodi da je na nekoj deci najefektivnija kazna, ali ukoliko je dete intelektualno razvijenije i može sebe da reguliše onda ekete može pokazati i nagrada.

