Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će penzije od 1. decembra porasti 7 ili 8 odsto, a moguće i 12 odsto, naišla je na podršku PUPS-a.

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te partije, ocenio je da je to „prava mera u pravo vreme“ i dokaz pune brige države za penzionere.

- Vrednosni stav PUPS-a da „penzije prate plate“ ovim dobija svoju punu potvrdu i u celosti ispunjava očekivanja svih penzionera Srbije - rekao je Krkobabić za Pink:

- Ovo nedvosmisleno pokazuje punu brigu i posvećenost za naše najstarije sugrađane i u otežanim društvenim i ekonomskim okolnostima.

