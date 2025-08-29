Vrednosni stav PUPS-a da „penzije prate plate“ ovim dobija svoju punu potvrdu i u celosti ispunjava očekivanja svih penzionera Srbije, rekao je Stefan Krkobabić nakon najave predsednika Aleksandra Vučića da će od decembra rasti penzije 12 odsto
Stefan Krkobabić: Povećanje penzija prava mera u pravo vreme za sve penzionere! Puna briga i posvećenost za naše najstarije sugrađane
Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će penzije od 1. decembra porasti 7 ili 8 odsto, a moguće i 12 odsto, naišla je na podršku PUPS-a.
Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te partije, ocenio je da je to „prava mera u pravo vreme“ i dokaz pune brige države za penzionere.
- Vrednosni stav PUPS-a da „penzije prate plate“ ovim dobija svoju punu potvrdu i u celosti ispunjava očekivanja svih penzionera Srbije - rekao je Krkobabić za Pink:
- Ovo nedvosmisleno pokazuje punu brigu i posvećenost za naše najstarije sugrađane i u otežanim društvenim i ekonomskim okolnostima.
