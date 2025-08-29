Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina, u Srbiji je primetan pad poverenja u vakcinaciju, naročito kada je reč o MMR vakcini, koja štiti od malih boginja, zauški i rubele.

Aleksandar Stojanović Foto: Kurir Televizija

Iako je ova vakcina deo obaveznog kalendara imunizacije i decenijama se koristi kao efikasan alat u prevenciji ozbiljnih bolesti, sve češće se suočavamo s roditeljskim odbijanjem vakcinacije, što je dovelo do pada obuhvata ispod preporučenih 95%.

Posledice toga već su se osetile kroz epidemije, hospitalizacije i, nažalost, smrtne ishode, uprkos postojanju efikasne i bezbedne zaštite.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, profesor doktor Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i profesor doktor Gordana Božilović Petrović, advokat.

Stojanović: Roditelji traže lažne potvrde da je dete primilo vakcinu

Stojanović navodi da pedijatri svakodnevno dobijaju zahteve kojima bi ugrozili sebe jer ljudi misle da sve znaju:

- U normalnom, civilizovanom, pristojnom svetu o ovome ne bi ni pričali. Međutim, ljudi su svi postali stručnjaci, imate mnoge zahteve roditleja koji ni ne znaju šta je medicina. Traže kod pedijatra da im upišu vakcinaciju a neće da ih vakcinišu, prave problem što ne mogu da upišu decu u školu bez vakcine - kaže Stojanović.

On dodaje da su obično u pitanju ljudi koji jesu primili vakcinu, ali sada imaju sumnje od takozvane "farmaceutske mafije".

Valentina Arsić Arsenijević Foto: Kurir Televizija

Arsić Arsenijević: Samo 1% slučaja neželjenih dejstva se zapravo prijavi

Arsić Arsenijević kaže da član 25 Ustava Srbije garantuje svakom građanu da napravi svoju odluku, pa dodaje i da postoje presude koje dokazuju negativne efekte nekih vakcina:

- Nakon jedne polio vakcine dete je ostalo potpuno palarisano, sudski proces je trajao 20 godina i postao izvršen 2017. godine. Mi imamo velike grupe građana koje su formalno organizovane u građanska udruženja. KAda god postoji rizik, mora da postoji pravo na izbor - kaže ona.

Arsenijević dodaje da je obaveza svakog lekara da prijavi neželjena dejstva, ali se smatra da se samo 1% zaista prijavi.

- Do nepoverenja je došlo 2009. godine prilikom svinjskog gripa, a nastavilo se tokom Covid pandemije za koju se sumnja da je namerno globalno izazvana kriza - kaže Arsić Arsenijević.

Foto: Kurir Televizija

Božilović Petrović: Da li imate dovoljno hrabrosti da se dete ne vakcinše od osnovnih bolesti?

Božilović Petrović dala je svoju procenu sa pravne strane:

- Kada govorimo na ovu temu, radi se o krivičnom delu prenošenja zaraznih bolesti. Ne poštuju se odgovarajuće odredbe za sprečavanje širenja zaraznih bolesti i dolazi do njihovog prenošenja. Moraju se nepoštovati te odredbe, a one se odnose na suzbijanje ili sprečavanje i dođe do širenja.

Ona dodaje da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti takođe mora biti ispoštovan, pa objašnjava:

Premalo vakcinisane dece u Srbiji - Stojanović: Roditelji imaju svakakve zahteve Izvor: Kurir televizija

- Suština nije da li će pojedinac rešiti da mu dete ne primi vakcinu, to je sopstveni virus. Ukoliko to dete dobije virus i prenese drugoj deci, tu je problem. Suština krivičnog dela je u širenju, da li imate dovoljno hrabrosti da se dete ne vakcinše od osnovnih bolesti?

