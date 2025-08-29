Društvo
DEČAK (4) IZ SRBIJE SE UMALO UDAVIO NA HALKIDIKIJU: Policija odmah uhapsila oca
Četvorogodišnji dečak iz Srbije umalo se udavio juče na plaži na Halkidikiju, a policija je nakon incidenta uhapsila njegovog oca.
Spasilac je brzo reagovao i izvukao dete iz vode, nakon čega je hitna pomoć prevezla dečaka u Zdravstveni centar Kasandra, a potom u Opštu bolnicu Halkidikija radi daljeg lečenja.
Nakon incidenta, grčka policija je privela oca deteta zbog krivičnog dela "izlaganje opasnosti". Nije poznato da li je dete u trenutku incidenta bilo samo u vodi.
Dečak je van životne opasnosti, a istraga o okolnostima nesreće je u toku.
(Kurir.rs/Protothema)
