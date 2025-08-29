Putnička vozila se na prelazu Batrovci od jutros zadržavaju oko dva sata pri izlazu iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
HORGOŠ, BATROVCI, PREŠEVO! NE ZNA SE GDE SU KOLONE DUŽE Gužve na granici, evo koliko se čeka! Poslednji vikend u avgustu uvek kritičan, svi se tad vraćaju kući
Pred poslednji vikend u avgustu očekuje se pojačan saobraćaj na svim putevima u zemlji. AMSS upozorava na najavljene visoke dnevne temperature.
Gužve na granici Foto: AMSS kamere printscreen
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na brojnim deonicama su u toku radovi.
Kurir.rs
