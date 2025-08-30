Slušaj vest

Nica, Monte Karlo, ali i Antib – spoj stila i šarma domaćina sa glamurom, luksuzom, mediteranskim ambijentom i umetničkim duhom. Tako bi se ukratko mogao opisati vikend koji su u avgustu na jugu Francuske provele studentkinje, sestre Nađa i Tara.

Nađa, koja slobodno vreme između studija i posla koristi za putovanja, otkriva da zajednički odmor sa sestrom planira već neko vreme, a priznaje i da Azurna obala uopšte nije bila prvobitni izbor.

- Sestra i ja smo želele da provedemo par dana na odmoru zajedno i najpre smo se odlučile za Budimpeštu. Međutim, prognoza je pokazivala da će u avgustu u gradu biti pakleno vruće, pa smo promenile plan i rešile da ipak uživamo nekoliko dana na moru. Na kraju smo izabrale Francusku, tačnije Nicu, jer nam je bila blizu i cena avionske karte je bila sasvim korektna. Leteli smo iz Bazela za Nicu i povratnu kartu platile 300 evra. Kada smo počele da istražujemo šta sve možemo da obiđemo u Nici, videle smo da je i Monako veoma blizu - vozom se stiže za samo pola sata. Kupile smo kartu za tri dana po ceni od 30 evra, u koju je bio uključen i prevoz do Monaka, i krenule u našu avanturu – priča Nađa.

Prvo iskustvo bilo je, naravno, gastronomsko - degustacija čuvenih francuskih peciva.

- Najviše smo se radovale da probamo njihov croissant i “pain au chocolat” za doručak. To je čuveno francusko pecivo – kao kroasan, ali pravougaonog oblika, sa dve trakice crne čokolade unutra. Uz to smo se trudile da koristimo francuski jezik. Meni je francuski baš lep, melodičan jezik, ali se brzo zaboravlja ako se ne koristi. Učila sam ga u školi i baš mi je žao zbog toga - kaže Nađa.

Prvi dan u Nici

Po sletanju ujutro, sestre su odmah ostavile stvari u hotelu i krenule u šetnju, jer im je soba bila spremna tek popodne.

- Obišle smo stari grad, popile prvu kafu i probale palačinke. Prošetale smo Promenade du Paillon i Promenade des Anglais, a posle odmora u hotelu otišle smo na plažu. Plaže u Nici su kamene, nema peska, ali je voda neverovatno lepa i čista. Treba se paziti, jer kamenje zna da bude nezgodno i možeš lako da se povrediš pri izlasku iz mora - objašnjava Nađa.

Drugi dan u Monaku

Drugog dana na redu je bio Monte Karlo.

- Ujutro smo krenule vozom do Monaka. Obišle smo čuveni Café de Paris, prošle pored luksuznog kazina i videle čuvenu uličnu stazu Circuit de Monaco, na kojoj se vozi Formula 1 - Grand Prix Monaka. Poseban doživljaj bio je odlazak kod Cédric Grolet-a, jednog od najpoznatijih poslastičara na svetu. Probale smo njegove spektakularne kolače, koji izgledaju kao voće - jedan kao mango, drugi kao limun.

Na povratku za Nicu svratile su i u Villefranche-sur-Mer.

- Taj gradić ima prelepu obalu, plaža je mešovita – između peska i sitnih kamenčića. Bilo je pravo osveženje posle kamenih plaža Nice - dodaje Nađa.

Treći dan u Antibu

Trećeg dana sestre su obišle Antib.

- To je gradić između Nice i Kana. Tu smo šetale gradom i provele ceo dan na plaži. Plaža je takođe mešovita, sa sitnim kamenčićima i peskom. U Antibu je atmosfera potpuno drugačija - mirna, autentična, mediteranska - kaže Nađa.

Tri lica Azurne obale

Nađa objašnjava da svako mesto ima poseban duh:

- Nica je gradska, živahna, puna turista, sa izraženim umetničkim šarmom. Monte Karlo je luksuzan, glamurozan, ekskluzivan, sve odiše bogatstvom i prestižom - od automobila do torbi koje ljudi nose. Antib je potpuno drugačiji, miran i autentičan, pravi mediteranski raj.

Na pitanje da li ju je putovanje inspirisalo, Nađa iskreno kaže:

- Jesam, baš sam se zaljubila u Azurnu obalu. Posle studija bih volela da odem tamo na mesec dana, da bih usavršila francuski.

Francuzi i Monegašani - stil i šarm

Sestre su primetile i razliku u ponašanju domaćina.

- Francuzi su ljubazni, kulturni, ali i pomalo rezervisani dok te ne upoznaju. Ipak, kada se potrudiš da pričaš francuski, odmah se obraduju i otvore. Monako je poseban svet - kneževina mala, ali neverovatno bogata i glamurozna. Tamo je sve u znaku luksuza - od automobila do butika. Poseban šarm i stil osećaju se u svakom detalju - naglašava Nađa.

Najlepši deo - vreme sa sestrom

Nađa kaže da joj je najveća vrednost putovanja bio zajednički provod sa sestrom.

- Najlepši trenutak mi je bio to što sam na tako posebnom mestu mogla da uživam sa sestrom. Mnogo smo se smejale, stalno smo smišljale rečenice na francuskom i jednostavno uživale u moru i druženju - ističe Nađa.

Francuska kuhinja - od kroasana do morskih plodova

Francuska kuhinja ostavila je poseban utisak.

- Kroasani i pain au chocolat su obavezni za doručak. Tu su sirevi, bageti, ratatouille, sveža riba i morski plodovi. U Nici se jede i “socca” - palačinka od leblebije. Vina i šampanjci su posebna priča - kaže Nađa.

Cene i smeštaj

Kada je reč o cenama, Monako je, očekivano, najskuplji, dok su Nica i Antib povoljniji.

- U Monaku smo kolače platile od 15 do 18 evra, a ledenu kafu čak 12 evra. U Nici i Antibu kafa je od 3 do 5 evra, ručak oko 20 evra, a popularni iced matcha latte između 5 i 7 evra - navodi Nađa.

Smeštajem su, kaže, bile prezadovoljne.

- Hotel u centru starog grada u Nici bio je udoban i imao je sjajan pogled na more. Sve smo mogle peške da obiđemo. U cenu su bili uračunati doručak, bazen i bar na krovu hotela. Za tri noći za dve osobe platile smo 500 evra - kaže Nađa.

