Kako nam se bliži 1. septembar osećamo da nam je jesen na vratima, a da li će se toplo vreme nastaviti i u narednim nedeljama, ili će nastupiti vreme koje je prikladnije za ovo doba godine za Kurir televiziju otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Leto je bilo natprosečno toplo. Nedelja će biti najsvežiji dan koji nam prestoji, pa će u Beogradu biti 24 stepena. Kriterijum za letnju temperaturu je maksimalna temperatura od 25 stepeni, biće i još dana sa temperaturom od 30 stepeni, kao što će to na primer biti utorak, 2. septembar - kaže Todorović.

Letnje temperature će nas pratiti i do polovine oktobra

Meteorolog dodaje da će bar do polovine septembra biti još dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni, dok je prosečan datum kada temperature prestanu da budu iznad 25 stepeni 14. oktobar.

- Jesen će početi jako toplo, a verovatnoća je da će tako biti i do polovine oktobra, mada ne mogu da garantujem. Biće natprosečno toplo sa sunčanim vremenom, ali biće i naoblačenja, kao što će na primer to biti u sredu i četvrtak, odnosno 3. i 4. septembar. Ipak to su sve prijatne letnje temperature - kaže Todorović.

Todorović najavljuje kišu za večeras i nedeljno jutro, pa kaže da ima uslova i za nepogode sa grmljavinom.

- Kada nema vetra i noć je vedra temperatura se više spušta. Sada ima više vremena da se noću spusti temperatura nego u julu - kaže Todorović.

Već se javio i prvi mraz

On navodi i da se javio prvi mraz na planinskom području jugozapadne Srbije na visini od pet centimetra, što i jeste znak da smo pri kraju leta.

- Ovo leto nije bilo najtoplije, prošlo leto je bilo toplije, kao i godina u celini. Sušnih perioda je bilo i ranije proteklih 15 godina. Na primer, 2012. je bilo slično leto po dužini sušnog perioda. Međutim, to je kratak period. Meteorološki podaci pokazuju da je i u prošlom veku bila normalna pojava sušnog leta - kaže Todorović, dodajući da je za Beograd najviša temperatura zabeležena 2007. godine, oko 43 stepeni Celzijusa.

Todorović kaže da je daleko manja verovatnoća za pojavu požara u ovo doba godine, pa je i objasnio da temperatura vazduha nije uzročnik požara:

- Jun je zabeležen kao najsušniji mesec u poslednjih preko 100 godina. Ove godine je palo svega 0,1 litar po kvadratnom metru, a trebalo je da padne 100 litara po metru kvadratnom u Beogradu - kaže Todorović.

