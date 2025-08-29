Slušaj vest

"Suprug nikada nije plaćao alimentaciju za našu ćerkicu, ne zato što nije imao novca, već zato što je znao da ću ja dati sve od sebe da ona ništa ne oseti. Razveli smo se pre osam godina, a za sve to vreme uplatio je svega sedam alimentacija. Ovaj fond je spas za sve nas samohrane roditelje, jer nas oslobađa sekiracije, svađa i nervoze - svega onoga što na kraju najviše pogađa dete".

Ovako za Kurir priča Jelena Đokić iz Beograda, koja je prva u Srbiji dobila sredstva iz Alimentacionog fonda - novog mehanizma države osnovanog da zaštiti decu u situacijama kada roditelj koji je dužan da plaća izdržavanje to ne čini redovno, ili uopšte ne plaća.

Foto: Privatna Arhiva

Jelena se od supruga razvela 2017. godine, a već naredne bila je prinuđena da ga tuži zbog neplaćanja alimentacije.

- Sud je doneo presudu da mora da plaća 10.000 dinara mesečno, ali je on tu obavezu uporno izbegavao. Sve je završilo kod javnog izvršitelja, a danas detetu duguje oko milion dinara - priča ona.

Za alimentacioni fond, kaže, saznala je gledajući televiziju. Odmah je pozvala kontakt centar, a potom i izvršiteljku iz Pančeva kod koje se vodio predmet.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Bilo je dovoljno da dam overenu saglasnost da se podaci proslede ministarstvu. Sve ostalo je uradila izvršiteljka. Poslala je papire krajem jula i, evo, već mi je legla uplata od 10.000 dinara - objašnjava Jelena dodajući bivši muž nikada nije bio spreman da preuzme odgovornost.

- Uvek su postojali neki izgovori. Govorio je da neće da daje novac da ga "trošim na sebe". Radio je u inostranstvu, ali se nije prijavljivao ovde. Nije imao imovinu na svoje ime, roditelji su ga odjavili sa adrese da izvršitelji ne bi dolazili. Kada bi se zaposlio u Srbiji, čim bi video da mu skidaju platu, dao bi otkaz. Nije to čovek koji nema, već prosto je neko ko nije nikad nije platuo nijedan račun - kaže Jelena, inace medicinska sestra u gerontološkom centru, koja se svim snagama trudila da njena ćerka ne oseti posledice.

Svim roditeljima u sličnoj situaciji poručuje da se ne ustručavaju da podnesu zahtev za sredstva iz fonda.

Foto: Shutterstock

- Moramo da se borimo za našu decu. Fond nam donosi ekonomsku sigurnost i pravdu. Znam da mnoge žene ostaju u lošim brakovima upravo iz straha da neće imati novca kada same ostanu sa decom. Statistika kaže da čak 70-80 odsto roditelja izbegava plaćanje alimentacije. Ovaj fond će nam svima doneti olakšanje, a jedini koji će imati problem su oni neodgovorni - poručuje Jelena.

Podsećamo, Zakon o alimentacionom fondu usvojen je 16. juna 2025. godine. Prvi put u Srbiji uveden je sistem iz kog se samohranim roditeljima isplaćuje alimentacija u slučaju da bivši supružnik izbegava ovu zakonsku obavezu, dok država preuzima naplatu od dužnika. Pravo na sredstva imaju deca do 18 godina, odnosno do 26 godina ako se redovno školuju.

Postupak mogu pokrenuti roditelj sa kojim dete živi, zakonski staratelj ili centar za socijalni rad.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju prethodno je saopštilo da je na osnovu aktuelnog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, započelo sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

Ministarstvo je na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju.

Ministasrtvo za brigu o porodici donelo prvo rešenje o isplati novca iz Alimentacionog fonda Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Na ovaj način ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i ono što je najvažnije - ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina, i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju - izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručivši da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.