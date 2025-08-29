Slušaj vest

Apatinska pivara je i ovog leta nastavila tradiciju promovisanja važnosti odgovorne konzumacije alkohola i odgovornog ponašanja u saobraćaju kroz kampanju „Kad pijem, ne vozim“, koju već 19 godina realizuje u partnerstvu sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Foto: Promo

Kampanja, čiji je ovogodišnji slogan „Neke stvari ne idu zajedno“, još jednom podseća na jasnu činjenicu – koliko god da provodi donose opuštanje i uživanje, alkohol i vožnja nikada ne treba da budu deo istog plana.

„Već 19 godina, kroz kampanju ‘Kad pijem, ne vozim’, dosledno prenosimo poruku o važnosti odgovorne konzumacije alkohola i bezbednog učešća u saobraćaju. Ova tradicija nije samo znak kontinuiteta, već i naša trajna posvećenost društveno odgovornom ponašanju i slanju poruke o važnosti odgovornog ponašanja što širem krugu vozača, naročito mladima“, kažu u Apatinskoj pivari.

Saobraćajna policija je prošle godine sankcionisala blizu 60.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Foto: Promo

„Samo kontrole i kaznene mere nisu dovoljne, već da su neophodne zajedničke preventivne aktivnosti i aktivno učešće društveno odgovornih kompanija, kako bi se podigla svest javnosti o rizicima u saobraćaju i uticalo na svakog pojedinca, a pre svega vozača, da zauzmu ispravne stavove o bezbednom učešću u saobraćaju“, kaže Slaviša Lakićević , načelnik Uprave saobraćajne policije.

Ovog leta promoteri kampanje su bili prisutni na brojnim festivalima i manifestacijama širom Srbije – od Bavaria Music Week-a, Drinske regate, Ribarskih večeri u Apatinu, preko Dana piva u Zrenjaninu, Vibe festivala u Kragujevcu, do Karavana bezbednosti saobraćaja u Vrnjačkoj Banji. Na ovim događajima posetioci su imali priliku da kroz interaktivne edukativne aktivnosti, poput vožnje sa specijalnim naočarima koje simuliraju dejstvo alkohola, sagledaju kako alkohol utiče na percepciju i reflekse.

Foto: Promo

„Agencija za bezbednost saobraćaja svojim prisustvom na festivalima širom Srbije šalje snažnu poruku mladima – alkohol i vožnja ne idu zajedno! Zato posetiocima pružamo priliku da u kontrolisanim uslovima isprobaju simulator sudara i ‘pijane naočare’, kako bi na sopstvenom iskustvu uvideli koliko i mala količina alkohola menja percepciju i reakcije. Naš apel je jednostavan – uživajte u muzici i druženju, a za povratak kući uvek izaberite bezbednu opciju: prijatelja koji nije pio, taksi ili javni prevoz“ – kaže Branko Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Foto: Promo