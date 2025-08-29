Slušaj vest

Malo ko zna da je Petar I Karađorđević, čuveni „čika Pera“ i kralj oslobodilac, ujedno i jedini novovekovni srpski vladar koji je krunisan. Njegova krunidba, iako svečana i istorijska, imala je mnogo tajni i neobičnih detalja.

Simboli kraljevskog statusa nisu nastali u Srbiji – izrađeni su po posebnoj narudžbini i doneti iz inostranstva. Sama kruna, kao najvažniji simbol vladarske moći, u Beograd je stigla u strogoj tajnosti vozom, kako bi se izbegle intrige, sabotaže i političke tenzije tog vremena.

Zanimljivo je i to da je ceo čin bio organizovan po ruskom protokolu, što je pokazivalo političku bliskost Srbije i Rusije u tom periodu. Ipak, iako su kruna i žezlo postali deo istorije, nisu svi Karađorđevići želeli da ih dodirnu. Princ Tomislav Karađorđević je, u znak poštovanja i možda i po sopstvenom uverenju, odbijao da ikada stavi krunu na glavu, čak i probno.

- Zašto je Petar I ostao jedini krunisani kralj u našoj novijoj istoriji?

- Koje tajne krije put krune do Srbije?

- I šta sve govori činjenica da je jedan Karađorđević odbio da je proba?

Odgovore donosi Momčilo Petrović u novoj „Istorijskoj čitanci Kurira“. Ne propustite u nedelju – samo u Kuriru!