Iako Švedska važi za jednu od najrazvijenijih država sveta, Pavle je rešio da se vrati u domovinu.

Slušaj vest

Neki ljudi veruju da će odlaskom u inostranstvo pronaći svoju sreću, ali Pavle iz Srbije pokazao je i drugu stranu medalje života daleko od kuće.

Posle četiri godine života u Švedskoj, zemlji koja se često prikazuje kao uzor evropskog standarda, odlučio je da se vrati u domovinu.

Pavle Backović se iz Švedske posle četiri godine vratio u Srbiju Foto: Tik Tok Printscreen/pavlebackoviic

Njegova odluka, kako sam objašnjava, nije bila samo plod nostalgije, već i spoznaje da toplina doma, bliskost ljudi i porodične vrednosti nemaju cenu.

- U Švedsku sam otišao 2020. godine, sa željom da proširim vidike i obezbedim sebi svetliju budućnost - započeo je Pavle svoju priču na TikTok nalogu "pavlebackoviic".

Ipak, stvari nisu išle onako kako je očekivao.

Život u Švedskoj nije baš idealan kako ga mnogi zamišljaju Foto: Kurir

- Prvih godinu i po dana bilo je dobro, ali ličnom zaslugom. Naučio sam jezik tečno, uklopio se u novi sistem. Ali, kako je vreme prolazilo, shvatio sam koliko nedostataka ta država ima - da samo spolja izgleda dobro, a da iza fasade stoji pre svega veliki problem odbačenosti i segregacije, problemi izazvani odbacivanjem tradicionalnih vrednosti i potcenjivanjem porodice - priča Pavle.

Kako kaže, upravo to "guranje problema pod tepih" dovelo je do toga da Švedska danas ima jednu od najvećih stopa mafijaških ubistava, samoubistava, kao i svakodnevnih eksplozija i pucnjava.

Iza fasade u Švedskoj ima puno problema o kojima se ne priča Foto: Shutterstock

- Guranje problema pod tepih prouzrokovalo je da Švedska ima četvrtu najveću nezaposlenost među mladima u EU - dodaje on, naglašavajući da ga je sve to navelo da "više ceni svoju otadžbinu i da donese odluku o povratku".

- Odlučio sam da se preselim u jednu od najperspektivnijih država Evrope, u zemlju gde su porodične vrednosti još uvek sačuvane, gde je sredina zdravija, a ljudi iskreniji i prisniji u svakodnevnoj komunikaciji - kaže Pavle dodajući da je zadovoljan jer Srbija, uprkos svemu, danas ima jednu od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.