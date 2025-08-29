Pavle se nakon 4 godine u Švedskoj vratio u Srbiju, pa otkrio brutalnu istinu o životu tamo: "Ovo se krije iza prividne slike reda! Naučio sam da cenim Srbiju"
Neki ljudi veruju da će odlaskom u inostranstvo pronaći svoju sreću, ali Pavle iz Srbije pokazao je i drugu stranu medalje života daleko od kuće.
Posle četiri godine života u Švedskoj, zemlji koja se često prikazuje kao uzor evropskog standarda, odlučio je da se vrati u domovinu.
Njegova odluka, kako sam objašnjava, nije bila samo plod nostalgije, već i spoznaje da toplina doma, bliskost ljudi i porodične vrednosti nemaju cenu.
- U Švedsku sam otišao 2020. godine, sa željom da proširim vidike i obezbedim sebi svetliju budućnost - započeo je Pavle svoju priču na TikTok nalogu "pavlebackoviic".
Ipak, stvari nisu išle onako kako je očekivao.
- Prvih godinu i po dana bilo je dobro, ali ličnom zaslugom. Naučio sam jezik tečno, uklopio se u novi sistem. Ali, kako je vreme prolazilo, shvatio sam koliko nedostataka ta država ima - da samo spolja izgleda dobro, a da iza fasade stoji pre svega veliki problem odbačenosti i segregacije, problemi izazvani odbacivanjem tradicionalnih vrednosti i potcenjivanjem porodice - priča Pavle.
Kako kaže, upravo to "guranje problema pod tepih" dovelo je do toga da Švedska danas ima jednu od najvećih stopa mafijaških ubistava, samoubistava, kao i svakodnevnih eksplozija i pucnjava.
- Guranje problema pod tepih prouzrokovalo je da Švedska ima četvrtu najveću nezaposlenost među mladima u EU - dodaje on, naglašavajući da ga je sve to navelo da "više ceni svoju otadžbinu i da donese odluku o povratku".
- Odlučio sam da se preselim u jednu od najperspektivnijih država Evrope, u zemlju gde su porodične vrednosti još uvek sačuvane, gde je sredina zdravija, a ljudi iskreniji i prisniji u svakodnevnoj komunikaciji - kaže Pavle dodajući da je zadovoljan jer Srbija, uprkos svemu, danas ima jednu od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.
- I tuđe sunce sija, ali ne greje - zaključuje on, a njegova priča podseća da neke stvari zaista nemaju cenu.