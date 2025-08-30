Slušaj vest

Na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ i u širem rejonu Niša u toku je obuka pripadnika 119. mešovite helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade na helikopterima H-145.

Letačke aktivnosti u eskadrili predstavljaju deo redovnog trenaža kako letačkog tako i tehničkog sastava, a cilj je da se održi i unapredi nivo osposobljenosti pripadnika jedinice i obezbedi gotovost za izvršenje zadataka traganja i spasavanja, medicinske evakuacije i transporta vazdušnim putem te pružanja vazduhoplovne vatrene podrške snagama Vojske Srbije u izvođenju operacija.

letacka_obuka_u_119_mhe_vojska_srbije_5_1756472591.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

U skladu sa zacrtanim planom obuke, uvežbavaju se standardne taktike, tehnike i procedure prilikom realizacije letačkih zadataka u grupi od više vazduhoplova, a akcenat je na uvežbavanju formacijskog poletanja i sletanja i izvođenja manevra letom helikopterske eskadrile.

Paralelno sa uvežbavanjem pilota izvodi se i obuka tehničkog sastava svih specijalnosti, koji uvežbava razrađene procedure na stajanci i brine se o ispravnosti vazduhoplova i njihovoj pripremi za letenje u svim vremenskim uslovima.

Intenzivna obuka u eskadrili nastavlja se i u narednom periodu, a njenom realizacijom se unapređuje borbena gotovost jedinice i istovremeno gradi poverenje između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u realizaciji namenskih zadataka.

