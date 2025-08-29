Slušaj vest

Postoje priče koje menjaju pogled na stvarnost. Priče koje nas podsete da još ima onih koji veruju u solidarnost, odgovornost i konkretna dela. Danas donosimo jednu takvu priču.

Njegova energija, empatija i svakodnevna borba za one kojima je pomoć najpotrebnija, inspiriše mnoge širom Srbije. Gost "Pulsa Srbije" bio je Marko Nikolić, ispred fondacije "Zajedno možemo".

Priča na koju su najponosniji

- Priča malog Stefija je jedna od najtužnijih i ona me je jako pogodili. Na kraju mi je drago što smo to sve izgurali. Ko ne zna, mi smo malom Stefiju izgradili novu kuću, dete je oduševljeno, pevali smo na useljenju, a trenutno je sa dekom na moru. Poslali su mi fotografije, i eto, malo uživaju. Prvo i osnovno je da obezbedimo osnovne uslove za život, ne možemo svakome da izgradimo novu kuću, pa tako nekomo renoviramo stan ili izgradimo deo kuće - rekao je Nikolić.

Nikolić je pričao o ovim trenucima i koliko su oni važni:

- Taj razgovor, to što mogu da nešto dobiju po prvi put, da ima neko da ih sasluša je nešto najdragocenije. Kako njima, tako i nama. Gde god dođemo, to su potresne scene. Deca nemaju šta da jedu, nemaju kupatilo, ali uvek stvorim sliku u glavi kako će sve biti na kraju.

