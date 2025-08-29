Slušaj vest

Još jedan veliki požar izbio je tokom dana na teritoriji grada Užica. Nakon što je gorela kuća u Karađorđevoj ulici, zapalila se još jedna kuća i to u selu Buar.

- Videli smo veliki zastrašujući plamen koji se brzo širi i dim koji je prekrio selo. Komšije su krenule da pomognu koliko mogu, a sa stihijom se počeli da se bore i vatrogasci-spasioci - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li u ovom požaru ima povređenih lica.

Kurir.rs/Rina

