Još jedan veliki požar izbio je tokom dana na teritoriji grada Užica. Nakon što je gorela kuća u Karađorđevoj ulici, zapalila se još jedna kuća i to u selu Buar.

- Videli smo veliki zastrašujući plamen koji se brzo širi i dim koji je prekrio selo. Komšije su krenule da pomognu koliko mogu, a sa stihijom se počeli da se bore i vatrogasci-spasioci - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li u ovom požaru ima povređenih lica.