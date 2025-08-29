PODRŠKA BORCIMA, INVALIDIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA Jeftinija struja, drva i hiljade proizvoda u marketima! Stamenkovski poručuje: Država radi za vas!
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, govoreći o novim merama, istakla je danas da država brine o svojim građanima, razume njihove potrebe i radi za njih!
"Veoma je značajno što je predsednik uvažio inicijativu koju sam kao resorni ministar podnela i prihvatio da se u sklopu ovih mera pronađu i borci. Oni su takođe obuhvaćeni. Korisnici novčano-socijalne pomoći i konkretno za tu kategoriju, kao i za one penzionere koji primaju najmanje, predviđene su različite povlastice i ustupci kada je u pitanju cena ogrevnog drveta. Jer kada dođe zima, svako se brine kako će da se obezbedi. Posebno je predviđeno da više hiljada porodica potpuno besplatno dobije 8 metara kubnih ogrevnog drveta, dok će ostali sa manjim primanjima moći da, po do sada najpovoljnijoj ceni, dakle 36 odsto jeftinije, obezbede sebi, što se kaže, toplu zimu.
Cene struje će biti niže za borce i za penzionere koji imaju najmanja primanja, odnosno najnižu penziju. Trgovinski lanci su prilično nesavesno poslovali u prethodnom periodu, jer su velikim maržama ostvarivali veliki profit. Država je ovom uredbom propisala obavezu da trgovinski lanci ne mogu imati veće marže od 20 odsto. O svim tim detaljima ćemo, naravno, javnost informisati naknadno i o načinima kako da koriste svoje pravo", istakla je ministarka za TV Pink.