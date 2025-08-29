U ataru sela Jasenovik u Nišu danas oko 15 časova došlo je do velikog požara koji je zahvatio više od 50 hektara borove šume, saznaje Kurir.

- Vatra je zahvatila više od 50 hektara borove šume. Naime, područje na kome je došlo do požara je veoma nepristupačno i vatrogasci-spasioci se bore da ugase veliki požar - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje da je nakon prijave da je došlo do požara u niškom selu na teren došlo sedam vatrogasca-spasioca da dva vozila.