Vatrogasci se bore sa stihijom u selu Jasenovik u Nišu
VATRA ZAHVATILA VIŠE OD 50 HEKTARA ŠUME! Veliki požar kod Niša: Sedam vatrogasaca radilo na gašenju, angažovani i HELIKOPTERI! (FOTO)
U ataru sela Jasenovik u Nišu danas oko 15 časova došlo je do velikog požara koji je zahvatio više od 50 hektara borove šume, saznaje Kurir.
- Vatra je zahvatila više od 50 hektara borove šume. Naime, područje na kome je došlo do požara je veoma nepristupačno i vatrogasci-spasioci se bore da ugase veliki požar - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje da je nakon prijave da je došlo do požara u niškom selu na teren došlo sedam vatrogasca-spasioca da dva vozila.
Požar u borovoj šumi kod Niša Foto: Ustupljene fotografije
- Međutim, pošto je vatra za kratko vreme zahvatila toliko veliku površinu šume vatrogascima je u pomoć poslata i pomoć u vidu dva helikoptera koja pomažu u gašenju požara - objašnjava naš sagovornik i dodaje da lokalizacija požara i dalje traje.
