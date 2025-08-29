Slušaj vest

U ataru sela Jasenovik u Nišu danas oko 15 časova došlo je do velikog požara koji je zahvatio više od 50 hektara borove šume, saznaje Kurir.

- Vatra je zahvatila više od 50 hektara borove šume. Naime, područje na kome je došlo do požara je veoma nepristupačno i vatrogasci-spasioci se bore da ugase veliki požar - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje da je nakon prijave da je došlo do požara u niškom selu na teren došlo sedam vatrogasca-spasioca da dva vozila.

Požar u borovoj šumi kod Niša Foto: Ustupljene fotografije

- Međutim, pošto je vatra za kratko vreme zahvatila toliko veliku površinu šume vatrogascima je u pomoć poslata i pomoć u vidu dva helikoptera koja pomažu u gašenju požara - objašnjava naš sagovornik i dodaje da lokalizacija požara i dalje traje.

Kurir.rs

