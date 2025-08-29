Slušaj vest

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura, učestvovala je danas na zajedničkom sastanku upravnih odbora Asocijacije centara za socijalni rad Srbije i Udruženja pravnika socijalne zaštite Argument, održanom u Centru za socijalni rad u Leskovcu.

Razgovaralo se o unapređenju saradnje Kabineta sa ovim organizacijama, sa posebnim akcentom na oblast unapređenja propisa u okviru nadležnosti ministarke. Centralne teme bile su priprema izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i uključivanje praktičnih iskustava stručnjaka iz sistema socijalne zaštite u ovaj proces, kao i unapreðenje komunikacije predstavnika institucija i graðana.

Ministarka Macura je naglasila da je otvoren i konstruktivan dijalog sa centrima za socijalni rad od izuzetne važnosti, jer upravo oni svakodnevno rade sa građanima i najbolje uočavaju gde postoje praznine u sistemu.

- Zajednički rad na izmenama zakona omogućiće da se propisi dodatno usklade sa potrebama onih koji su najugroženiji, ali i da se zaposlenima u sistemu socijalne zaštite obezbede jasniji mehanizmi za postupanje u kriznim situacijama - istakla je ministarka.

Predstavnici organizacija izrazili su spremnost da aktivno učestvuju u ovom procesu i istakli značaj institucionalne podrške u unapređenju zaštite žrtava nasilja u porodici, kao i drugih akutnih pitanja.

Sastanak u Leskovcu predstavlja važan korak ka jačanju međuinstitucionalne saradnje i stvaranju efikasnijeg sistema zaštite, zasnovanog na iskustvu i praksi stručnjaka iz lokalnih sredina.

Macura se sastala i sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem i razgovarala o produbljivanju saradnje Grada Leskovca i Kabineta koji vodi.