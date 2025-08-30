Slušaj vest

U crkvi Rođenja Hristovog u Pirotu, već pet godina se radi na restauraciji ikonostasa iz sredine 19.veka - za koji stručnjaci tvrde da je neprocenjive vrednosti - a najveći trag su ostavili čuveni majstori Samo-kovske škole. Veoma zahtevan konzervatorski posao odvijao se u nekoliko etapa - sada je u toku poslednja faza. Radovi su finansirani iz gradskog budžeta sa 30 miliona dinara - i trebalo bi da budu završeni početkom naredne godine.

Carstvo nebesko na impozantnom ikonostasu, svetli novim sjajem, zahvaljujući umeću, strpljenju i kreativnosti konzervatora. A izazov je, kažu, bio veliki-približiti originalu likove svetitelja i carske dveri ,koji su dugo bili zanemareni i prepušteni zubu vremena.

"Ostala je severna strana prve zone-koja je generalno vrlo komplikovana, vrlo devastirana.Imali smo i preslike i gorenje ikona od kandila,jako puno mehaničkih - fizičkih oštećenja,donja zona sokle je veoma stradala zbog poplava" kaže Aleksandar Cvijetinović, konzervator i restaurator Narodnog muzeja u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Vraća se sjaj i lepota ikonama iz 19. veka Foto: Printskrin RTS

Konzervatore je posebno impresionirao kalirani duboki reljef na Carskim dverima,čiji je proces restauracije takođe bio jednako zahtevan.

"Neverovatna trodimenzionalnost i zanatska sposobnost majstora u ono vreme je prosto fascinantna. I to je bio veliki izazov da se rekonstruišu svi ti delovi ,mislim da je bilo preko 350 novih elemenata koji su se dodali samo na dverima. I to je trebalo sve uklopiti,ponovo rekonstruisati,uraditi novu pozlatu" dodaje Cvijetinović.

Vrednost ovog ikonostasa nije samo u tome što je njegova izrada koštala 7 kilograma zlata. U likovnom i ikonopisačkom smislu konzervatori ga svrstavaju u remek dela, ali je i duhovna vrednost nemerljiva.

"I na ikonostasu možete pronaći slike iz starog zaveta i slike iz novog zaveta-u stvari, predstavljena je čitava istorija spasenja. Imamo te golubove koji su simboli Duha svetoga i nezlobivosti. Imamo orlove koji predstavljaju te duhovne, misaone visine…" objašnjava jerej Miljan Panić, starešina Crkve Rođenje Hristovo u Pirotu.