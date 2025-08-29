Slušaj vest

U toku je potraga za nestalom državljankom Srbije koja je nestala tokom kupanja u Termaikoskom zalivu, u oblasti Agija Trijade, u predgrađu Soluna.

Kako prenose tamošnji mediji, Obalska straža je traži, nakon što je obaveštena oko 21.30 časova.

Na zahtev Obalske straže, grčki spasilački tim je mobilisan da pomogne u potrazi sa četvoročlanom dobrovoljnom posadom i spasilačkim čamcem "Odin".

Prema informacijama, žena koja je otišla na plivanje sa dva prijatelja je državljanka Srbije, a njen poslednji trag je navodno u oblasti Pikpa.