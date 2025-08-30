Slušaj vest

Tokom dana očekuju se mestimično pljuskovi i AMSS apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

Gužve na graničnim prelazima Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kao ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.

Na brojnim deonicama su u toku radovi.

Kurir.rs

