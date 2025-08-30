Putnička vozila se na graničnom prelazu Batrovci od jutros zadržavaju oko dva sata prilikom izlaza iz Srbije, dok su zadržavanja na prelazu Horgoš oko 60 minuta, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Tokom dana očekuju se mestimično pljuskovi i AMSS apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kao ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.
Na brojnim deonicama su u toku radovi.
