Turska i leto idu ruku pod ruku. Bodrum, sa svojim belim kućicama, uskim uličicama i morem koje izgleda kao da je prosuto iz flaše safira, već decenijama mami putnike iz celog sveta. Ovo je grad u kojem se sudaraju istorija i savremeni ritam života – amfiteatri i tvrđave stoje rame uz rame sa modernim klubovima i marinom prepunom jahti. Ali ono što Bodrum čini posebnim jeste atmosfera: dan počinje lagano, uz tursku kafu i pogled na Egejsko more, a završava se plesom pod zvezdama. U toj igri kontrasta smešten je i novi dragulj na mapi luksuznog turizma – Hyde Bodrum 5★

Ovaj hotel otvoren je 2024. godine i odmah je privukao pažnju, i to ne slučajno. Hyde Bodrum 5★ nije samo hotel, već doživljaj. Nalazi se u Torbi, svega 8 kilometara od centra Bodruma, pa vam je sve na dohvat ruke, i užurbani noćni život, i mirna uvala za kupanje.

Foto: Promo

Prvo što ćete primetiti jeste da je ovo adult only hotel. Dakle, nema dečije igre, već atmosfera odmora, hedonizma i festivala. Jer Hyde Bodrum 5★ zapravo funkcioniše kao produženi muzički festival: dan počinje vežbanjem joge na plaži, nastavlja se opuštanjem u baru uz bazen, a završava DJ setom pod otvorenim nebom. Zamislite da legnete na ležaljku pored mora, naručite koktel u Hyde Beach baru i slušate kako ritam muzike meša šum talasa – e to je njihov koncept.

Sobe su moderne, elegantne i udobne. Ima ih ukupno 216, od standardnih do superior i VIP varijanti, sa pogledom na bazen ili more. Detalji poput bademantila, papuča, kvalitetne kozmetike u kupatilu i balkona (osim u standardnim sobama) čine da se osećate kao da ste u vlastitom malom apartmanu iz snova.

Foto: Promo

Kad je reč o hrani, Hyde Bodrum 5★ tu ide korak dalje. Glavni restoran nudi raskošan izbor jela, ali tu su i à la carte opcije, kao i nekoliko barova sa različitim konceptima. Greater Palms za one koji vole opuštenu atmosferu, La Rebelle bar za elegantne večeri, Bungalow bar za koktel u sandalama i Hyde Beach bar koji postaje srce dnevnih i večernjih zabava.

Za one koji žele i malo odmora od zabave, tu je Spa centar: sauna, tursko kupatilo, parno kupatilo, aromaterapija. Ako poželite potpunu relaksaciju: masaže i tretmani lica i tela dostupni su uz doplatu.

Foto: Promo

Hyde Bodrum 5★ je mnogo više od hotela. To je mesto gde vreme teče drugačije, gde dani mirišu na more i luksuz, a noći pulsiraju u ritmu muzike. On je stvoren za one koji žele da spoje odmor sa dobrom zabavom, da se vrate kući sa osmehom i pričama koje se ne prepričavaju, nego se pamte. Ako želite da leto bude nezaboravno, Hyde Bodrum 5★ je mesto gde ćete to sigurno pronaći.

Foto: Promo

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Foto: Promo

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.

Foto: Promo