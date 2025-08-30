Slušaj vest

Novorođenče nađeno kod kontejnera u Zemunu u dobrom je zdravstvenom stanju.

Podsetimo, prolazeći pored kontejnera u Dunavskoj 15 u Zemunu, juče rano ujutru jedna sugrađanka čula je plač bebe, a potom i ugledala novorođenče zamotano u ćebe i plastičnu kesu.

Pozvala je Hitnu pomoć i ekipa je odmah stigla. Devojčica, za koju se pretpostavlja da ima dvadesetak dana, odmah je prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun. Nakon što su lekari utvrdili da je u dobrom stanju, devojčica je prevezena u Institut za majku i dete.

Gordana Pavlović iz Hitne pomoći kaže da je u 8.22 usledio poziv – slučajna prolaznica je pronašla bebu u kesi i automatski poziv je odmah primljen kao poziv prvog prioriteta.

"Ekipa je izašla za nekoliko minuta na lice mesta. Ekipa je zatekla žensko odojče, sraslog pupka. Ona je imala normalnu boju kože i krepko je plakala. Takvo dete smo odmah prevezli u zemunsku pedijatriju. Beba je dodatno pregledana, okupana, nahranjena. Ovakvi pozivi nam se dešavaju jednom-dvaput u životu. Presrećni smo kada se to lepo završi, da zateknemo bebu koja je, na sreću, živa i nadamo se da će biti sve u redu sa njom", ispričala je Pavlovićeva.

Kada se ovako nešto desi, posle najbitnijeg, zdravstvenog zbrinjavanja, sledi uključivanje Centra za socijalni rad, ali i policijska istraga.

Ako se utvrdi da nema uslova da dete ostane u porodici, razmatra se mogućnost smeštaja u hraniteljsku porodicu, a druga mogućnost je Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj.

Zoran Milačić, direktor Doma u Zvečanskoj, naveo je da se u Zvečanskoj može zbrinuti u prihvatilištu ukoliko nema nikakvih zdravstvenih problema.

"To je neka vrsta hitnog smeštaja dok se ne vidi šta se dešava u porodici. Centar procenjuje situaciju i utvrđuje da li će dete biti vraćeno u porodicu ili će nastaviti sa zaštitom u ustanovama iz sistema socijalne zaštite. Mi se trudimo da u sistemu socijalne zaštite ostanu što kraće. Nije dobro koristiti uslugu institucionalne zaštite zbog razvojnih potreba u najmlađem uzrastu. Jako je važno da dete naročito u početnim godinama života ima stalnost odrasle osobe upravo zbog toga institucija nije najbolje mesto, tako da je po Zakonu o socijalnoj zaštiti za decu do tri godine starosti maksimalno omogućen boravak do šest meseci", kaže Milačić.

Kako kažu u Zvečanskoj, retke su ovakve situacije. Češće se dešava da roditelji ostave decu još u porodilištu. Godišnje bude između 10 i 15 takvih slučajeva. Inače, poslednji put je beba na sličan način nađena 2020. godine u obrenovačkom naselju Rvati.

Istraga o slučaju u Zemunu je u toku. Za sada je najvažnije da je beba na sigurnom, živa i zdrava.