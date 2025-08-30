Grčka policija kaznila Srbina za vožnju u alkoholisanom stanju

Državljanka Srbije, koja je sinoć nestala tokom plivanja u blizini mesta Agija Trijada kod Soluna, pronađena je jutros bez svesti u moru kod Soluna, a hitna pomoć je konstatovala smrt.

Sedamdesetšestogodišnja žena iz Srbije, koja je otišla na plivanje sa prijateljima, pronađena je bez svesti u oblasti Agia Trijada.

U Lučkoj upravi Nea Mihaniona podignuta je juče "uzbuna", a pomoć je zatražena i od dobrovoljnih spasilačkih timova i tada pokrenuta je potraga za njenim pronalaženjem.

Portal Prototema ranije je saopštio da je žena otišla na plivanje sa dva prijatelja, a da je obalska staža obaveštena o nestanku oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.

Do dva sata posle ponoći, potrage su bile bezuspešne i ponovo su počele sa prvim danom dana.

Ubrzo posle 8 časova ujutru, lučki službenici su pronašli 76-godišnjakinju bez svesti blizu mesta gde je plivala.

Hitna pomoć koja je stigla na lice mesta konstatovala je smrt.