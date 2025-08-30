Slušaj vest

Državljanka Srbije, koja je sinoć nestala tokom plivanja u blizini mesta Agija Trijada kod Soluna, pronađena je jutros bez svesti u moru kod Soluna, a hitna pomoć je konstatovala smrt.

Sedamdesetšestogodišnja žena iz Srbije, koja je otišla na plivanje sa prijateljima, pronađena je bez svesti u oblasti Agia Trijada.

U Lučkoj upravi Nea Mihaniona podignuta je juče "uzbuna", a pomoć je zatražena i od dobrovoljnih spasilačkih timova i tada pokrenuta je potraga za njenim pronalaženjem.

Portal Prototema ranije je saopštio da je žena otišla na plivanje sa dva prijatelja, a da je obalska staža obaveštena o nestanku oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.

Do dva sata posle ponoći, potrage su bile bezuspešne i ponovo su počele sa prvim danom dana.

Ubrzo posle 8 časova ujutru, lučki službenici su pronašli 76-godišnjakinju bez svesti blizu mesta gde je plivala.

Hitna pomoć koja je stigla na lice mesta konstatovala je smrt.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteDruštvoSRPKINJA NESTALA TOKOM KUPANJA SA PRIJATELJIMA! Uzbuna kod Soluna: U potragu uključeno više službi - evo gde je poslednje viđena!
profimedia0734636705.jpg
DruštvoDEČAK (4) IZ SRBIJE SE UMALO UDAVIO NA HALKIDIKIJU: Policija odmah uhapsila oca
shutterstock-1493994896.jpg
DruštvoŠtrajk u Grčkoj! Izdato upozorenje za srpske turiste: Biće intenzivno, izbegavati odlazak u Solun i veće gradove!
shutterstock-1489636100.jpg
DruštvoSRBI U GRČKOJ DOBILI UPOZORENJE! Ukoliko ste u OVOM delu zemlje, neka vam telefoni budu u blizini i pratite uputstva
Ljudi na plaži