Slušaj vest

Posle podne, uveče i noću mestimično sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme, ponegde i gradom, naročito na jugozapadu i jugu Srbije.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlјu još pre podne i jak, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na slab i umeren, a u zoni intenzivnih grmlјavinskih razvoja kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni.

Najviša temperatura od 25 na severu i zapadu do 33 u istočnoj i južnoj Srbiji.

Foto: RHMZ Printscreen

Očekivano nevreme

Plјuskovi i grmlјavine, koji se na području Srbije očekuju danas i sutra (30. i 31.08.), lokalno će usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, dok je rizik od pojave grada izraženiji danas (30.08.) u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, saopštio je RHMZ.

Upozorenje za područje Beograda na pljuskove, grmljavinu i veliku količinu padavina za danas i sutra

Plјuskovi i grmlјavine, koji se na području Beograda očekuju večeras (30./31.08.) i sutra (31.08.), lokalno mogu usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme i to naročito tokom noći ka nedelјi i u nedelјu ujutru i pre podne.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

U nedelјu (31.08.) promenlјivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom koji će lokalno usloviti i veliku količinu padavina za kratko vreme.

Kako će izgledati prvi dani septembra

Početkom septembra pretežno sunčano i toplo, a prolazno naoblačenje sa padavinama očekuje se u utorak (02.09.) krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u sredu (03.09.) i u ostalim delovima Srbije.

Foto: RHMZ Printscreen