"Najveće priznanje koje ste nam ostavili je sloboda, a najveći zavet koji ste nam predali je da čuvamo naše Kosovo i Metohiju“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski u manastiru Žiča, gde je održan pomen - parastos poginulim pripadnicima Herojske 124 IB Posebne jedinice policije Priština.

Nakon parastosa dodeljene su Kosovske zlatne PJP spomenice porodicama poginulih i nestalih pripadnika jedinice i Kosovske srebrne PJP spomenice ranjenim pripadnicima čete PJP Kosovska Mitrovica.

"Ova ordenja ne mogu nadomestiti prazninu u onim domovima koji su dali ono najvrednije što su imali, živote svojih bližnjih, ali uverena sam da generacije koje dolaze, njihovi potomci, unuci i praunuci, će ih se sa ponosom sećati", navela je ministarka.

Ministarka Stamenkovski sa borcima u Žiči Foto: Ministarstvo za rad

Stamenkovski je naglasila da su borci jedina kategorija društva koja je obuhvaćena posebnim paketom mera, koje je predsednik nedavno predstavio, a koje stupaju na snagu početkom septembra i oktobra.

"Uz podršku predsednika i inicijativom Ministarstva, uspeli smo da se na ovaj način zahvalimo svim borcima na svemu što su činili za nas i odamo im priznanje i čast", naglasila je.

Stupanjem na snagu ovih mera, za borce će važiti niža cena ogrevnog drveta, čak 36 odsto niža u odnosu na tržišnu, a takođe, narednih 6 meseci njihovi računi za struju će biti niži.

Ministarka je istakla i da će se do kraja godine nastaviti i podela boračkih spomenica, kao najvećeg nacionalnog odlikovanja, svim porodicama poginulih. Najavila je i različite mere podrške pomoći i borcima prve, druge i treće kategorije.

Kako je navela, Ministarstvo će uskoro i uputiti preporuke svim lokalnim samoupravama da gradovi, odnosno opštine bude posvećane herojima sa Košara, Paštrika i drugih frontova, kao i da se svim herojima, koji su poginuli za našu zemlju, dodele ulice u njihovim rodnim mestima.

Stamenkovski je nakon uručenja spomenica, posetila i vojne invalide u „Merkuru“ u Vrnjačkoj banji, koji su tamo na programu rehabilitacije i oporavka, koje je obezbedilo Ministarstvo.

