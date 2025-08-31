Škola je počela u ponedeljak, a već je bila pucnjava u školi: Žena sa naših prostora objasnila zašto planira da sa porodicom napusti SAD!
Lucija, žena sa naših prostora koja živi u Čikagu, u video objavi na TikToku, otvoreno je govorila o planu da se sa porodicom preseli u Evropu. Razlog je strah za bezbednost svoje dece u američkim školama.
- Govorim ljudima da hoćemo da se iselimo iz Amerike i odemo negde u Evropu. Ljudi me uvek pitaju zašto... Danas je sreda. Škola je počela u ponedeljak. Već je bila jedna masovna pucnjava u katoličkoj školi u Americi, u Mineapolisu. Ja ne mogu poslati svoje dete u neku školu i razmišljati da li će biti bezbedno - kaže Lucija na Tiktoku "thebalkanmix".
Naime, tragedija o kojoj Lucija priča dogodila se u sredu, 27. avgusta, kada je jedan napadač počeo da puca tokom školske mise u katoličkoj školi u Mineapolisu.
Ubijeno je dvoje dece (8 i 10 godina), a povređeno je još 17-18 osoba. Napadač je potom izvršio samoubistvo.
Pucnjave u američkim školama
Procene o "broju školskih pucnjava" razlikuju se zbog metodologije - neke baze beleže svako ispaljivanje hica na školskom zemljištu, druge samo događaje s povređenima ili poginulima.
Prema podacima nekoliko relevantnih baza:
- Education Week beleži 39 školskih pucnjava sa povredenima ili poginulima tokom 2024. godine, sa ukupno 18 poginulih i 77 ranjenih.
- Everytown for Gun Safety navodi da je tokom školske 2023/24. godine zabeleženo najmanje 144 incidenta na školskom zemljištu.
- Washington Post prati školsku vatru od Columbinea, beležeći više od 430 napada sa vatrenim oružjem u školama u SAD do avgusta 2025.
Iako ukupni kriminal u SAD pokazuje trend pada, masovne pucnjave u školama ostaju posebno traumatične zbog posledica i medijskog odjeka.
Šira slika kriminala
Zvanični podaci FBI-ja za 2024. pokazuju da je nasilni kriminal opao za 4,5 odsto, dok su ubistva smanjena za gotovo 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Čikago, grad u kojem živi Lucija, beleži pad ubistava od oko 30 odsto u prvoj polovini 2025.
Međutim, stopa ubistava u SAD i dalje je znatno viša nego u većini zapadnoevropskih zemalja, gde se kreće ispod 1 na 100.000 stanovnika.
Strah roditelja
Iako su pucnjave retke u odnosu na ukupan broj škola i učenika, učestalost incidenata sa žrtvama čini ih posebno zastrašujućim za roditelje. Lucijina odluka da razmišlja o povratku u Evropu odražava brigu mnogih roditelja koji bezbednost dece stavljaju ispred svega.
Inače, u SAD, koju mnogi smatraju obećanom zemljom, ima i drugih problema.
Lucija je još ranije pričala kako vrtići u SAD koštaju oko 2.000 dolara mesečno, te da roditelji nemaju nikakvu podršku države.
Skup život
- Ovde u Čikagu, ili okolini Čikaga, prosečna cena vrtića je 2.000 dolara mesečno. Naravno zavisi od toga koliko godina ima dete - ako je beba skuplje je, kad su stariji nešto je jeftinije. Moj sin ide u Montesori školu, koja je samo 100 dolara mesečno skuplja nego običan vrtić - ispričala je ona u snimku koji je objavila.
Za roditelje koji rade ovi vrtići su jedna opcija, ali ima i drugih...
- To jedna opcija, kad nemaš ko da ti čuva dete. Druga opcija je kao što su, na primer, moj brat i snaja uradili - da jedna osoba radi prvu smenu, a druga radi drugu ili treću smenu. Dete sa tri godine može ići u državnu školu, ali to je samo nekoliko sati dnevno, odnosno dva do četiri sata dnevno. Sa pet godina kreću u predškolsko što je punih 7-8 sati dnevno. A do tada, prvih pet godina, se morate snaći - kaže ona i dodaje da u SAD ne postoje državni vrtići koji su jeftiniji, već samo privatni vrtići koji su veoma skupi."
- I, takođe, ne postoji dečji dodatak, niti bilo kakva stipendija za decu i za vrtić - dodaje. Jedina privilegija je što se onima koji plaćaju porez odbija deo od takse na ime deteta.
- Kada plaćate porez svake godine, dobijate Čajld Teks Kredit. To je kao taj neki kredit ili odbitak za taksu. I to je samo 2.000 dolara za celu godinu. Tako da to pokrije samo jedan mesec vrtića. I to ti oni ne daju 2.000 dolara nego ti odbiju od takse koju treba da platiš. Tako da je sistem u Americi što se tiče porodica - nula. Ovde kao da mrze porodice i decu, za decu nema nikakve socijalne pomoći - istakla je.