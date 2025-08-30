Toma i Karla obišli su Bali uzduž i popreko, a iskustva su pretočili u e-knjigu punu praktičnih saveta za turiste.

- Bali je ostrvo kontrasta - od luksuznih hotela do smeštaja koji košta samo nekoliko evra. Ali budući da nemaju svi dve ili tri hiljade evra za putovanje, mi smo napisali knjigu u kojoj objašnjavamo kako da se jede za evro ili dva dnevno, gde da se nađe povoljan smeštaj, kako da se kupe jeftine avionske karte i šta obavezno treba videti. Bali je toliko lep da bi bila grehota da ga ne doživi svako bez obzira na budžet - kaže Toma.