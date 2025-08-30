Slušaj vest

Toma Brakočević (36) iz Zrenjanina imao je život iz snova u Švajcarskoj - odličan posao, stabilnu platu, udoban život.

Međutim, u jednom trenutku shvatio je da se guši. Trka za novcem, ljudi koji žrtvuju zdravlje i vreme samo da bi imali veće kuće, bolja kola i skuplje satove - sve to mu je postalo nepodnošljivo. Doneo je hrabru odluku da napusti sve i istraži svet!

Spakovao je jedan ranac i otišao u Indoneziju, na daleki Bali, gde danas radi kao turistički vodič.

Toma Brakočević Bali
Toma je dao  otkaz, spakovao stvari u ranac i otišao u potragu za avanturom. Foto: Privatna Arhiva

- Desetak godina sam bio profesionalni rukometaš. Igrao sam u Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Španiji... A onda sam rešio da probam nešto drugačije i otišao u Švajcarsku, da vidim kako izgleda imati posao od devet do pet. Radio sam sve i svašta - raznosio novine, bio barmen, radio građevinske poslove... Sve dok se jednog dana nisam zaposlio u kompaniji koja organizuje velike festivale - priča Toma za Kurir.

Na tom poslu je počeo da zarađuje ozbiljan novac. Ipak, vrlo brzo je shvatio da mu to ne donosi sreću.

Toma Brakočević Bali
Indonezija ga je oduvek privlačila zbog svoje lepote i mira Foto: Privatna Arhiva

 - Švajcarska je jedna mašina.Upadneš u taj bubanj i sve se vrti oko toga ko koliko zarađuje, kakva kola vozi i gde ide na odmor. A ja sam samo gledao kako mi život prolazi u toj jurnjavi. Rekao sam sebi: "Druškane, imaš trideset i kusur godina, ako ne sad - kad ćeš?! Dosta je bilo!" - priseća se sa osmehom.

Oduvek ga je privlačila Azija - Tajland, Vijetnam, Malezija, Indonezija... A istu želju delila je i njegova devojka Karla iz Švajcarske.

Toma Brakočević Bali
Tomina devojka je instruktorka ronjenja Foto: Privatna Arhiva

- Oboje smo snalažljivi, ja govorim pet jezika, a ona je instruktor ronjenja. Pogledali smo se i rekli: "Idemo!" I tako smo napustili sve i krenuli.

Pre godinu i po dana kupili su kartu za Tajland, tamo proveli neko vreme, a zatim stigli na Bali. Početak nije bio lak.

Toma je napustio udoban život i krenuo u avanturu. Foto: Privatna Arhiva

- Ljudi misle da je tamo lako naći posao, ali nije baš tako. Ipak, nismo odustajali. Posle nekog vremena ja sam dobio ponudu da radim kao turistički vodič, a Karla kao instruktor ronjenja.

Napisali e-knjigu

Toma i Karla obišli su Bali uzduž i popreko, a iskustva su pretočili u e-knjigu punu praktičnih saveta za turiste.

- Bali je ostrvo kontrasta - od luksuznih hotela do smeštaja koji košta samo nekoliko evra. Ali budući da nemaju svi dve ili tri hiljade evra za putovanje, mi smo napisali knjigu u kojoj objašnjavamo kako da se jede za evro ili dva dnevno, gde da se nađe povoljan smeštaj, kako da se kupe jeftine avionske karte i šta obavezno treba videti. Bali je toliko lep da bi bila grehota da ga ne doživi svako bez obzira na budžet - kaže Toma.

Danas Toma uživa u životu potpuno drugačijem od onog evropskog - bez stresa, trke i pritisaka. Na Baliju se, kaže, živi mirnije, jednostavnije... Ljudi se više smeju.

Toma Brakočević Bali
Najsrećniji je kada peca i nema nikakve brige Foto: Privatna Arhiva

- Bali je neverovatan. Postoje delovi preplavljeni turistima, ali ima i skrivenih mesta, posebno na severu i istoku ostrva, gde je priroda netaknuta i gde su lokalci neverovatno ljubazni. Za mene Bali znači mir. Dovoljno mi je da sedim na plaži, sa štapom za pecanje u jednoj i kokosom u drugoj ruci. Tad sam zaista slobodan i srećan.

Ne propustiteDruštvoLjudi na ovoj egzotičnoj destinaciji čekaju i po četri sata da se slikaju!: "Platiš, dobiješ broj, i kad bude tvoj red - imaš dva minuta"!
Bali2.jpg
NovčanikCENA SMEŠTAJA SIĆA, RUČAK ZA DVOJE 10 €, A PLAŽE MALI RAJ! Evropski Bali oborio Srbe s nogu, otkrili mesto koje očarava
Kupaći na plaži i moru u Bugarskoj
DruštvoAleksandar obišao statuu koja nadmašuje čak i Kip slobode: Visoka je 121 metar, a evo kom bogu je posvećena! (VIDEO)
Aleksandar obišao statuu na Baliju.jpg
DruštvoJelena probala čuvenu ljuljašku na Baliju: Ovo zadovoljstvo traje 10 minuta, a evo koliko košta! (VIDEO)
Jelena probala čuvenu ljuljašku na Baliju.jpg