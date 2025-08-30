U Švajcarskoj živeo život iz snova, a onda je sve što ima spakovao u ranac i otišao da radi na Bali: Neobičan životni put bivšeg sportiste iz Zrenjanina
Toma Brakočević (36) iz Zrenjanina imao je život iz snova u Švajcarskoj - odličan posao, stabilnu platu, udoban život.
Međutim, u jednom trenutku shvatio je da se guši. Trka za novcem, ljudi koji žrtvuju zdravlje i vreme samo da bi imali veće kuće, bolja kola i skuplje satove - sve to mu je postalo nepodnošljivo. Doneo je hrabru odluku da napusti sve i istraži svet!
Spakovao je jedan ranac i otišao u Indoneziju, na daleki Bali, gde danas radi kao turistički vodič.
- Desetak godina sam bio profesionalni rukometaš. Igrao sam u Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Španiji... A onda sam rešio da probam nešto drugačije i otišao u Švajcarsku, da vidim kako izgleda imati posao od devet do pet. Radio sam sve i svašta - raznosio novine, bio barmen, radio građevinske poslove... Sve dok se jednog dana nisam zaposlio u kompaniji koja organizuje velike festivale - priča Toma za Kurir.
Na tom poslu je počeo da zarađuje ozbiljan novac. Ipak, vrlo brzo je shvatio da mu to ne donosi sreću.
- Švajcarska je jedna mašina.Upadneš u taj bubanj i sve se vrti oko toga ko koliko zarađuje, kakva kola vozi i gde ide na odmor. A ja sam samo gledao kako mi život prolazi u toj jurnjavi. Rekao sam sebi: "Druškane, imaš trideset i kusur godina, ako ne sad - kad ćeš?! Dosta je bilo!" - priseća se sa osmehom.
Oduvek ga je privlačila Azija - Tajland, Vijetnam, Malezija, Indonezija... A istu želju delila je i njegova devojka Karla iz Švajcarske.
- Oboje smo snalažljivi, ja govorim pet jezika, a ona je instruktor ronjenja. Pogledali smo se i rekli: "Idemo!" I tako smo napustili sve i krenuli.
Pre godinu i po dana kupili su kartu za Tajland, tamo proveli neko vreme, a zatim stigli na Bali. Početak nije bio lak.
- Ljudi misle da je tamo lako naći posao, ali nije baš tako. Ipak, nismo odustajali. Posle nekog vremena ja sam dobio ponudu da radim kao turistički vodič, a Karla kao instruktor ronjenja.
Toma i Karla obišli su Bali uzduž i popreko, a iskustva su pretočili u e-knjigu punu praktičnih saveta za turiste.
- Bali je ostrvo kontrasta - od luksuznih hotela do smeštaja koji košta samo nekoliko evra. Ali budući da nemaju svi dve ili tri hiljade evra za putovanje, mi smo napisali knjigu u kojoj objašnjavamo kako da se jede za evro ili dva dnevno, gde da se nađe povoljan smeštaj, kako da se kupe jeftine avionske karte i šta obavezno treba videti. Bali je toliko lep da bi bila grehota da ga ne doživi svako bez obzira na budžet - kaže Toma.
Danas Toma uživa u životu potpuno drugačijem od onog evropskog - bez stresa, trke i pritisaka. Na Baliju se, kaže, živi mirnije, jednostavnije... Ljudi se više smeju.
- Bali je neverovatan. Postoje delovi preplavljeni turistima, ali ima i skrivenih mesta, posebno na severu i istoku ostrva, gde je priroda netaknuta i gde su lokalci neverovatno ljubazni. Za mene Bali znači mir. Dovoljno mi je da sedim na plaži, sa štapom za pecanje u jednoj i kokosom u drugoj ruci. Tad sam zaista slobodan i srećan.