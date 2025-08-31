Slušaj vest

Bila sam zdrava, puna planova, radila, živela u inostranstvu, uživala u braku. A onda je telo počelo da se gasi - prvo noga, pa vid, pa celo telo. Kad su mi saopštili dijagnozu, srušio mi se ceo svet!

Ovako počinje svoju ispovest Anđela Govedarica (24) iz Vranja, koja vodi borbu s multiplom sklerozom, neizlečivom bolešću, koja se može usporiti, kontrolisati i ublažiti. Prve simptome osetila je 2018. godine. Dijagnoza joj je potvrđena tri godine kasnije u Slovačkoj, gde živi sa suprugom.

Uprkos svemu ne odustaje, priprema se za odlazak u Rusiju i lečenje matičnim ćelijama, jer samo u tome vidi nadu za oporavak, s obzirom na to da sve dosadašnje terapije nisu dale očekivane rezultate.

Slabost u nogama

- Prvo sam osetila utrnulost i slabost u nogama, oduzetost u desnoj nozi... Nisam smatrala da je to ozbiljno. Prošlo je pomoću masaže i kiropraktike. Nisam znala da takva bolest postoji i koji su simptomi. Možda sam ja i kasnije imala neke simptome, ali nisam obraćala pažnju. Krajem 2020. i početkom 2021. zamutio mi se vid, videla sam duple slike i imala trnjenje desne strane tela. Nisam mogla da idem na posao. Kod očnog je bilo sve kako treba, dobila sam neke kapi i prošlo je. Na neurologiji me je doktor pregledao i rekao da što pre odem na magnetnu rezonancu da snimim glavu - priseća se za Kurir Govedarica.

S obzirom na to da je do termina u Slovačkoj teško doći, uradila je pregled u privatnoj klinici. Potom u maju 2021. saznaje dijagnozu.

- Doktor je rekao da postoji problem, gledao je snimke i pokazao šta se dešava - da imam lezije, bele fleke, na mozgu. Rekao je da mora da bude direktan i da bolujem od multiple skleroze. Rekao je i da je bolest neizlečiva, ali zaustavljiva, što je dobro. Srušio mi se ceo svet u momentu! To nije uopšte lako prihvatiti, posebno kada vam kažu da je neizlečivo, da se nosi ceo život - drhtavim glasom će.

Hospitalizovana je da bi se utvrdio stadijum. U bolnici je bila nedelju dana, po bodovanju stadijuma bila je na nuli, što ju je ohrabrilo i dalo nadu.

Anđela Govedarica se bori protiv bolesti kao lavica Foto: Privatna Arhiva

- Odredili su mi terapiju i prošla je dobro. Na sledećoj infuziji sam dobila alergijsku reakciju, gušenje. Potom su rekli da sačekamo i da probam i treći put, ali su mi pre toga dali injekciju protiv alergije. Ni taj treći put nije bio dobar. Primila sam tu jednu terapiju i nije došlo do progresije.

Promenili su terapiju, davala je injekcije sama sebi. Nakon godinu dana radila je ponovo magnetnu rezonancu.

Stanje se pogoršalo

- Lezije su se povećale, pojavile su se i nove, rezultati su bili loši. Doktor je rekao da je jedino dobro što ja fizički normalno funkcionišem. Promenili su terapiju i preporučili da se uključim u studije koje su u fazi ispitivanja. Pristala sam, kada sam krenula s terapijom, sve je bilo u redu, ali su se nakon nekoliko nedelja javile nove tegobe.

Trnjenje desne šake, prstiju, cele ruke, slabost u desnoj nozi, toplota.... Iz dana u dan stanje se pogoršavalo, teško je mogla da hoda bez tuđe pomoći, a šakom nije mogla da uhvati ni papir, a kamoli nešto teže.

- Imala sam koliko-toliko osećaj u nogama, ali nisam mogla da hodam normalno. Otišla sam na pregled, to je bio napad skleroze i novi simptomi. Pet dana sam primala terapiju, od nje mi je bilo bolje. Nakon nekog vremena stanje se opet pogoršalo. Trnulo je celo telo,imala sam osećaj kao da sam u nekom gipsu. Posle toga sam dobila još tri terapije infuzije, stanje se normalizovalo, mogu da funkcionišem, ali mi je ostalo trnjenje u desno šaci, nekada utrne i cela ruka, ali i leđa.

Potom je rešila da ode u Rusiju na lečenje matičnim ćelijama.