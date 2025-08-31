"Bila sam zdrava i puna života, a onda je telo počelo da se gasi"! Anđeli za spas je potrebno 57.000 evra, a vreme ističe!
Bila sam zdrava, puna planova, radila, živela u inostranstvu, uživala u braku. A onda je telo počelo da se gasi - prvo noga, pa vid, pa celo telo. Kad su mi saopštili dijagnozu, srušio mi se ceo svet!
Ovako počinje svoju ispovest Anđela Govedarica (24) iz Vranja, koja vodi borbu s multiplom sklerozom, neizlečivom bolešću, koja se može usporiti, kontrolisati i ublažiti. Prve simptome osetila je 2018. godine. Dijagnoza joj je potvrđena tri godine kasnije u Slovačkoj, gde živi sa suprugom.
Uprkos svemu ne odustaje, priprema se za odlazak u Rusiju i lečenje matičnim ćelijama, jer samo u tome vidi nadu za oporavak, s obzirom na to da sve dosadašnje terapije nisu dale očekivane rezultate.
Slabost u nogama
- Prvo sam osetila utrnulost i slabost u nogama, oduzetost u desnoj nozi... Nisam smatrala da je to ozbiljno. Prošlo je pomoću masaže i kiropraktike. Nisam znala da takva bolest postoji i koji su simptomi. Možda sam ja i kasnije imala neke simptome, ali nisam obraćala pažnju. Krajem 2020. i početkom 2021. zamutio mi se vid, videla sam duple slike i imala trnjenje desne strane tela. Nisam mogla da idem na posao. Kod očnog je bilo sve kako treba, dobila sam neke kapi i prošlo je. Na neurologiji me je doktor pregledao i rekao da što pre odem na magnetnu rezonancu da snimim glavu - priseća se za Kurir Govedarica.
S obzirom na to da je do termina u Slovačkoj teško doći, uradila je pregled u privatnoj klinici. Potom u maju 2021. saznaje dijagnozu.
- Doktor je rekao da postoji problem, gledao je snimke i pokazao šta se dešava - da imam lezije, bele fleke, na mozgu. Rekao je da mora da bude direktan i da bolujem od multiple skleroze. Rekao je i da je bolest neizlečiva, ali zaustavljiva, što je dobro. Srušio mi se ceo svet u momentu! To nije uopšte lako prihvatiti, posebno kada vam kažu da je neizlečivo, da se nosi ceo život - drhtavim glasom će.
Hospitalizovana je da bi se utvrdio stadijum. U bolnici je bila nedelju dana, po bodovanju stadijuma bila je na nuli, što ju je ohrabrilo i dalo nadu.
- Odredili su mi terapiju i prošla je dobro. Na sledećoj infuziji sam dobila alergijsku reakciju, gušenje. Potom su rekli da sačekamo i da probam i treći put, ali su mi pre toga dali injekciju protiv alergije. Ni taj treći put nije bio dobar. Primila sam tu jednu terapiju i nije došlo do progresije.
Promenili su terapiju, davala je injekcije sama sebi. Nakon godinu dana radila je ponovo magnetnu rezonancu.
Stanje se pogoršalo
- Lezije su se povećale, pojavile su se i nove, rezultati su bili loši. Doktor je rekao da je jedino dobro što ja fizički normalno funkcionišem. Promenili su terapiju i preporučili da se uključim u studije koje su u fazi ispitivanja. Pristala sam, kada sam krenula s terapijom, sve je bilo u redu, ali su se nakon nekoliko nedelja javile nove tegobe.
Trnjenje desne šake, prstiju, cele ruke, slabost u desnoj nozi, toplota.... Iz dana u dan stanje se pogoršavalo, teško je mogla da hoda bez tuđe pomoći, a šakom nije mogla da uhvati ni papir, a kamoli nešto teže.
- upiši 1855 i pošalji SMS na 3030
- Uplatom na dinarski račun: 160-6000002288435-16
- Uplatom na devizni račun: 160-6000002289912-47
IBAN: RS35160600000228991247
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
- Imala sam koliko-toliko osećaj u nogama, ali nisam mogla da hodam normalno. Otišla sam na pregled, to je bio napad skleroze i novi simptomi. Pet dana sam primala terapiju, od nje mi je bilo bolje. Nakon nekog vremena stanje se opet pogoršalo. Trnulo je celo telo,imala sam osećaj kao da sam u nekom gipsu. Posle toga sam dobila još tri terapije infuzije, stanje se normalizovalo, mogu da funkcionišem, ali mi je ostalo trnjenje u desno šaci, nekada utrne i cela ruka, ali i leđa.
Potom je rešila da ode u Rusiju na lečenje matičnim ćelijama.
- Idem 13. oktobra, ali mi nismo u mogućnosti da finansijski to omogućimo. Prikupljamo novac putem Fondacije "Budi human", ostalo je još mesec dana. Treba da se prikupi 57.000 evra, 25. septembra moram da imam tu sumu kako bi novac bio uplaćen klinici.